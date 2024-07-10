100% бронирования во время мобилизации: стал известен список организаций

Как оказалось, значительная часть общественных организаций и ООО, получивших бронирование на 100% работников, занимаются исследованием вопросов выборов и общественного мнения за средства иностранных партнеров, но почему признаны критически важными. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на официальный документ Кабмина.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что кроме организаций, являющихся непосредственными представительствами донорских учреждений из США, Германии, Великобритании и т.п., в этом списке есть ряд отечественных неправительственных организаций и обществ с ограниченной ответственностью, а также учебное заведение.

Новый порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривает бронирование на все 100% для исполнителей грантовых проектов вне зависимости от направления их деятельности.

Приказом от 21 июня 2024 г. был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, получивших бронирование на 100% своих сотрудников.

В частности:

Всеукраинская ОО "Гражданская сеть "Опора",

ОО "Центр политических студий и аналитики "Эйдос",

ОО "Институт Киевская школа экономики";

Частное учреждение "Университет "Киевская школа экономики";

ОО "Дикси групп";

ОО "Интерньюз-Украина";

ОО "Развитие гражданских компетентностей в Украине";

ОО "Трансперенси Интернешнл Украина";

ОО "Украинская академия лидерства";

ОО "Украинский независимый центр политических исследований" (УНЦПИ);

ОО "Центр демократии и верховенства права";

ОО "Центр экономической стратегии";

ОО "Центр политико-правовых реформ";

Общественный союз "Фонд архитектуры реформ в Украине";

МБО "Фонд Восточная Европа";

ОО "Инициативный центр содействия активности и развитию общественного начинания "Единение" (ИСАР "Единение");

Национальный фонд исследований Украины;

"Академия электронного управления";

частная фирма "ГАРДЕ";

ООО "Делойт и Туш";

ООО "Эжис Украина";

ООО "КСМ-ГРУПП";

ООО "Сан Системс Девелопмент";

ООО "Соджитз Авто Украина";

ООО "АВЕГА";

ООО "Делойт энд Туш ЮСК";

ООО "Делойт Технологические услуги";

ООО "Миамото Интернешнл Украина";

Украинский фонд социальных инвестиций

Национальный центр изучения общественного мнения (США)

Международный фонд избирательных систем (США) и т.д.

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