В Минобороны рассказали, начали ли ВСУ отступать из Соледара

Ночь в Соледаре Донецкой области была очень тревожной – украинские защитники пытаются удержать оборону, продолжаются ожесточенные бои. Враг бросил все свои силы на взятие города и не прекращает штурм. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

"Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил чуть ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления", – отметила Анна Маляр.

В то же время она подчеркнула, что украинские военные "отважно пытаются удержать оборону" и не сдают своих позиций. О выводе войск из города пока что речи не идет. Оборона населенного пункта продолжается.

Анна Маляр добавила, что наступил "сложный этап войны", но нет никаких сомнений, что Украина его пройдет и несомненно победит.

Отметим, при этом в Институте изучения войны имеют несколько другую информацию. Американские аналитики отметили, что есть большая вероятность того, что российским войскам все же удалось взять под свой контроль большую часть Соледара Донецкой области, но говорить о том, что теперь России удастся окружить Бахмут слишком рано.

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