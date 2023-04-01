В Минобороны рассказали, на что переключился враг после неудачных попыток захватить Бахмут

Российские оккупанты ведут наступление одновременно на четырех направлениях, но преимущественно без успеха. Противник не может захватить Бахмут. Поэтому россияне сейчас концентрируют основные усилия, чтобы окружить Авдеевку. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в Телеграмм.

Анна Маляр. Фото: Фейсбук Анны Маляр

"Если простым языком подытожить сводку, то: ситуация на Востоке в районах ведения оборонной операции остается достаточно сложной", — заявила Анна Маляр.

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По ее словам, Россия проводит основные наступательные действия одновременно на четырех направлениях, а именно: Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском.

Анна Маляр подчеркнула, несмотря на то, что агрессор бросает в бои все новые и новые силы, преимущественно все это не имеет никакого результата. Единственным результатом есть то, что потери врага растут.

"Наибольшие усилия сосредотачивают на установлении контроля над Бахмутом, пытаются продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеют незначительные переменные успехи. Но захватить город не может. Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои. Также враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью окружить город и блокировать пути снабжения", — рассказала Анна Маляр.

Кроме того, замминистра добавила, что бои продолжаются в Белогоровке и Марьинке.

Отметим, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что украинские защитник сумели восстановить свои позиции вокруг Бахмута Донецкой области. Впрочем, российских захватчиков не так просто выбить из самого города, куда они зашли ранее. Здесь они имеют небольшое продвижение.

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