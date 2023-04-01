ВСУ восстановили позиции вокруг Бахмута, но есть опасность в самом городе: подробности от ISW

Украинские защитник сумели восстановить свои позиции вокруг Бахмута Донецкой области. Впрочем, российских захватчиков не так просто выбить из самого города, куда они зашли ранее. Здесь они имеют небольшое продвижение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Бахмут. Фото: libkos

Американские аналитики отмечают, россияне продолжили штурм Бахмута и провели безуспешные наступательные действия к северо-западу от города в районе Орехово-Васильевки.

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"Украинские войска восстановили позиции вокруг Бахмута, и украинские чиновники продолжают подчеркивать важность продолжения обороны Украины в этом районе 31 марта", — отмечают эксперты.

Как свидетельствуют геолокационные данные, украинские воины контратаковали к юго-западу от Бахмута и восстановили утраченные позиции к югу от Ивановского, расположенного примерно в 7 км к юго-западу от города.

Между тем ISW напоминает, что в Минобороны Украины называют штурмы Бахмута "самой дорогой операцией". По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, "время, вооружение, техника и огромные потери, потраченные противником на захват Бахмута не оправдывает себя с точки зрения военной целесообразности".

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вчера заявил, что оккупационные подразделения на отдельных участках Бахмута заметно нервничают, у них все меньше времени и человеческих ресурсов.

Несмотря на удачные контратаки украинских сил, оккупанты достигли определенных результатов в самом Бахмуте. Геолокационные данные свидетельствуют о том, что флаг "Вагнера" появился на здании в центре Бахмута. Она расположена в нескольких кварталах от здания городской администрации. Подразделения ЧВК продолжали атаковать северный и южный Бахмут, а также безуспешно пытались наступать на запад по направлению к Хромовому.

Вместе с тем один российский военкор признал, что боевикам "Вагнера" не удается достичь значительного прогресса в Бахмуте, а все атаки в городе и вокруг него безуспешны. Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что признаков ухода сил ВСУ из Бахмута нет. Он призвал регулярные российские силы вокруг города продолжать удерживать фланги и поддерживать операции там.

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