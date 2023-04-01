Вероятность победы Украины в этом году: в США сделали тревожное заявление

Победа Украины в войне против России в этом году маловероятна, хотя и говорить, что ВСУ точно не удастся ее одержать – не стоит. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Defense One" сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшей перспективе этого года. Зеленский много раз публично заявлял, что цель Украины – изгнать всех россиян с оккупированных Россией территорий Украины. И это важная военная задача. Очень, очень сложная военная задача, поскольку несколько сотен тысяч россиян находятся в Украине. Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я лишь говорю, что это очень сложная задача", – отметил Милли.

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Также в этом же интервью генерал Милли фактически расставил точки над "і" в вопросе предоставления Украине давно запрашиваемых Киевом ATACMS. Несмотря на домыслы экспертов и некоторых политиков Вашингтон не будет этого делать в ближайшей перспективе. При этом США не исключают, что Украина может получить похожее оружие, которое позволит украинской армии иметь лучшие возможности на поле боя. Речь идет о мощных беспилотниках.

Кроме этого, уточнил генерал, у британских союзников есть несколько систем, которые могут помочь Украине. Марк Милли отметил, война в Украине выявила "невероятные темпы потребления обычных боеприпасов", и сейчас США анализируют потребности в них на случай большой войны. Марк Милли также отметил, что запасов ATACMS у США не так много, чтобы сейчас их поставить Украине.

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