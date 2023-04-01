logo

BTC/USD

28455.53

ETH/USD

1822.38

LTC/USD

93.47

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Вероятность победы Украины в этом году: в США сделали тревожное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Вероятность победы Украины в этом году: в США сделали тревожное заявление

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что победить Украине в этом году - это очень, очень трудная военная задача

сегодня, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Победа Украины в войне против России в этом году маловероятна, хотя и говорить, что ВСУ точно не удастся ее одержать – не стоит. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Defense One" сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Вероятность победы Украины в этом году: в США сделали тревожное заявление

ВСУ. Фото из открытых источников

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшей перспективе этого года. Зеленский много раз публично заявлял, что цель Украины – изгнать всех россиян с оккупированных Россией территорий Украины. И это важная военная задача. Очень, очень сложная военная задача, поскольку несколько сотен тысяч россиян находятся в Украине. Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я лишь говорю, что это очень сложная задача", – отметил Милли.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Также в этом же интервью генерал Милли фактически расставил точки над "і" в вопросе предоставления Украине давно запрашиваемых Киевом ATACMS. Несмотря на домыслы экспертов и некоторых политиков Вашингтон не будет этого делать в ближайшей перспективе. При этом США не исключают, что Украина может получить похожее оружие, которое позволит украинской армии иметь лучшие возможности на поле боя. Речь идет о мощных беспилотниках. 

Кроме этого, уточнил генерал, у британских союзников есть несколько систем, которые могут помочь Украине. Марк Милли отметил, война в Украине выявила "невероятные темпы потребления обычных боеприпасов", и сейчас США анализируют потребности в них на случай большой войны. Марк Милли также отметил, что запасов ATACMS у США не так много, чтобы сейчас их поставить Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин предложил создать коалицию против Запада: в ISW рассказали, чем ответил Си Цзиньпин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.defenseone.com/threats/2023/03/ukraine-victory-unlikely-year-milley-says/384681/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!