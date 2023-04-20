В Минобороны рассказали, как оккупанты учат украинских детей "любить Россию"

Российские оккупанты отправляют детей с временно оккупированных территорий в лагеря в Крыму, где насаждают им российскую идеологию. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Подростки в футболках с надписью Россия. Фото: из открытых источников

"На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии. Особое внимание уделяется молодежи. В частности, начата мощная пропагандистская кампания по добровольной отправке школьников с временно оккупированных украинских территорий в специально оборудованные лагеря во временно оккупированном Крыму", – написала Анна Маляр.

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По ее данным, в этих лагерях предполагается проживание детей в "спартанских условиях и проведение с ними интенсивных мероприятий так называемого "военно-патриотического воспитания" под руководством военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации".

Родителям, которые отказываются отправлять своих детей в такие лагеря, россияне угрожают, тем что скоро всех школьников будут отправлять в Крым в принудительном порядке, отметила Маляр.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российские захватнические войска в течение суток ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136". Генштаб ВСУ сообщил, что 21 из них сбиты силами украинской ПВО. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что увеличением атак с помощью "Шахедов" россияне пытаются компенсировать нехватку точных ракет. Есть ли панацея от атак дронов и вообще дистанционных ударов со стороны оккупантов? Как изменилась тактика россиян в этом смысле? Что можем противопоставить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



