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В Минобороны просят украинцев не спекулировать на теме Соледара: что происходит

В Минобороны призывают украинцев не распространять недостоверную информацию, бои за Соледар продолжаются

сегодня, 08:12
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Автор:

Кравцев Сергей

В последнее время в информационном пространстве слишком много непроверенную информации о том, что происходит в Соледаре, где именно идут бои, взят ли город оккупантами. Эта информация от недостоверных источников лишь только вредит украинским защитникам, которые неимоверными усилиями сдерживают наступление врага. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook написала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

В Минобороны просят украинцев не спекулировать на теме Соледара: что происходит

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

"Сейчас многие пытаются использовать высокий интерес к теме боев за Соледар и успеть заработать на ней популярность или деньги", – отметила Анна Маляр.

Замминистра призвала не распространять информацию о перемещении, движении, расположении украинских военных, ведь это наносит вред "нашей обороне".

"Если кто-то обнародует несанкционированно информацию о том, куда зашли наши войска, откуда переместились, где физически находятся — это работает на врага и вредит нашим защитникам", — говорится в заметке заместителя министра.

Она отметила, что кратко охарактеризовать ситуацию в Соледаре можно фразой: "Если простым языком – продолжаются бои". Никто не говорит сейчас, что линия фронта изменилась и ВСУ отошли назад, за каждый ментр украинской земли борьба продолжается.

Анна Маляр подчеркнула, что обнародовать информацию о боевых действиях "имеют право только указанные лица и специально уполномоченные лица Минобороны и Генштаба".

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Источник: https://www.facebook.com/ganna.maliar
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