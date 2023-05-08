В Минобороны прокомментировали вероятность обострения на 9 мая

Вероятность усиления российской агрессии не зависит от даты и возможна до тех пор, пока идет война. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

Минобороны Украины. Фото: из открытых источников

Замминистра отметила, невозможно на 100% утверждать или опровергнуть, будет ли обострение на 9 мая.

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"Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока будет продолжаться война. То, что россияне любят даты и исторические параллели — да. Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились", — сказала Анна Маляр.

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