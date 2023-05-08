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В Минобороны прокомментировали вероятность обострения на 9 мая

Анна Маляр заявила, что вероятность обострения будет всегда, без привязки к датам

сегодня, 09:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Вероятность усиления российской агрессии не зависит от даты и возможна до тех пор, пока идет война. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

В Минобороны прокомментировали вероятность обострения на 9 мая

Минобороны Украины. Фото: из открытых источников

Замминистра отметила, невозможно на 100% утверждать или опровергнуть, будет ли обострение на 9 мая.


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"Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока будет продолжаться война. То, что россияне любят даты и исторические параллели — да. Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились", — сказала Анна Маляр.

Читайте также на портале "Комментарии" - тема грядущего украинского контрнаступления продолжает активно подогреваться различными спикерами и СМИ. Американское издание Washington Post даже разработало шесть возможных сценариев того, как будут действовать ВСУ. О чем говорит столь пристальное, даже назойливое внимание к теме, явно не предназначенной для широкого обсуждения? Как следует вести себя в этой ситуации высшему военно-политическому руководству Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – во временно оккупированном Крыму утром 6 мая прогремели очередные взрывы. В последнее время "бавовна" на полуострове явно усилилась. В то же время, постоянный представитель президента в АРК Тамила Ташева сообщила, что несколько западных политиков предостерегают Украину относительно ее планов по деоккупации Крыма. Мол, это якобы может привести к ядерной войне. О чём говорит происходящее сейчас в Крыму и вокруг него? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/annamaliar/709
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