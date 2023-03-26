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В Минобороны показали поединок украинских танкистов и противотанкистов России (ВИДЕО)

сегодня, 17:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Украинские танкисты сошлись в поединке и нанесли урон противотанкистам российской армии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Минобороны Украины .

В Минобороны показали поединок украинских танкистов и противотанкистов России (ВИДЕО)

Поединок украинских танкистов и российских противотанкистов (фото из открытых источников)

"Поединок танкового экипажа 30 ОМБр с враждебными противотанкистами. Для последних — без вариантов. Украина победит!" – уверяют военные.


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В результате поединка противотанкисты России понесли значительные потери.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что военный аналитик объясняет, почему Бахмут важен для контрнаступления ВСУ . Военный аналитик и морской офицер Андерс Нильсен рассказывает, почему для Украины содержание Бахмута является ключевым для удачного контрнаступления через несколько месяцев. Также Нильсен объясняет, как нетерпеливый Путин помог украинской армии создать предпосылки для успешной атаки.

Военный аналитик Андерс Нильсен из Датского королевского колледжа обороны считает, что для удачного контрнаступления ВСУ украинская армия должна была истощить российские военные силы. Что в принципе удалось сделать из-за нетерпения Путина. Российский диктатор отдал приказ своим генералам атаковать и идти вперед. Таким образом, находясь в обороне, украинские силы имели лучшее положение.

Также "Комментарии" информировали о том, что Путин сделал заявление о западных танках . Путин дал интервью российским пропагандистам, в котором он подверг сомнению способность западной промышленности обеспечить поставку миллиона снарядов ВСУ. Кроме того, он попытался напугать Украину и западных союзников танковой мощью России. При этом диктатор косвенно признал "снарядный голод" в ВС РФ, говоря о введении лимитов на расход снарядов в армии России.



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