В Минобороны ответили, когда озвучат потери ВСУ в войне с Россией



















В Министерстве обороны Украины не сообщают о потерях Вооруженных сил Украины по соображениям военной науки. Но после окончания войны с Россией их официально обнародуют. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на слова заместителя министра обороны Анны Маляр во время телемарафона. Анна Маляр (фото из открытых источников) В своем заявлении Анна Маляр объяснила, что тактика поведения войск в военной науке зависит от соотношения потерь противника. То есть, в результате определенного процента потерь может измениться тактика действий армии.

"Чтобы враг не владел этой информацией, ее скрывают, вот и все. Закончится война, все станет известно. Родственники получают выплаты, мы хороним погибших, это невозможно будет скрыть", — заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Минобороны заговорили о новой волне мобилизации . Вооруженным силам Украине нужно компенсировать потери и восстановить силы военных, получивших ранения на войне. Следовательно, о новой волне мобилизации собираются публично говорить уже в следующем году. Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анны Маляр. По ее словам, ВСУ нужно заменить воинов, которые защищают нашу страну с начала войны. Кроме этого, она пояснила, что о новой волне призыва в ряды ВСУ будут публично говорить уже с начала нового года. Также "Комментарии" писали о том, что Пушилин раскрыл Также "Комментарии" писали о том, что Пушилин раскрыл планы Путина по оккупации новых населенных пунктов в Украине. Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин в своем интервью российскому агентству "РИА Новости" рассказал о желании российских войск захватить новые украинские города. Какие боевик почему-то называет "русскими". Так марионетка Кремля заявил, что должны быть "уволены" Чернигов, Одесса и другие города. Пушилин не стал называть запланированные сроки оккупации украинской территории. По его словам, в первую очередь Кремль сосредоточен на полном захвате Донецкой области.

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