В Минобороны ответили, действительно ли есть необходимость в снижении мобилизационного возраста

Острой потребности в снижении мобилизационного возраста на сегодняшний день нет. Причиной тому большое количество людей, которые обновили свои военно-учетные данные. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "New Voice" сделал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, сейчас количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска в настоящее время. Как отметил Лазуткин, по состоянию на данный момент острой потребности в снижении мобилизационного возраста нет.

"Но ситуация на войне зависит от многих факторов и это может изменяться. Пока мы не видим такой необходимости", — заметил Дмитрий Лазуткин.

Читайте также на портале "Комментарии" — закончился срок, который предоставлялся для обновления персональных данных для всех военнообязанных согласно новому закону о мобилизации. В то же время "Reuters" отмечает, что уровень мобилизации в Украине в мае и июне вырос более, чем вдвое по сравнению с предыдущими двумя месяцами. В Верховной Раде и в Минобороны тем временем объясняют, чего ждать после 16 июля, кому будут посылаться повестки на прохождение ВЛК после обновления персональных данных и что ждет тех, кто не успел этого сделать. Какие основные выводы о "мобилизации по-новому" можно сделать? Что положительного, что негативного следует отметить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили, как будут выбирать кому отправить повестку.

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