Мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили, как будут выбирать кому отправить повестку

В Украине на фоне мобилизации до 16 июля все военнообязанные должны обновить данные. Как информирует портал "Комментарии", в интервью YouTube канала есть вопросы заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала как среди обновивших данные будут выбирать кого призывать в армию.

Повестка. Фото: из открытых источников

Замминистра заявила, что Генштаб ВСУ определяет свои потребности по определенным критериям, таким как профессиональные навыки, возраст и отсутствие бронирования. Далее уже ведомство посылает соответствующий запрос.

"Знаете, часто бывало так, что раньше повестка или оповещение приходила забронированному человеку, и это приводило к тому, что работник ТЦК потратил свое время. Человек нервничает, потому что он забронирован — почему ТЦК не знает, что он забронирован. Короче, был какой-то такой небольшой хаос. Сейчас такого не будет. Сейчас мы работаем на уровне реестра. теми критериями, которые нам дает Генеральный штаб", — объяснила Черногоренко.

Уже по этим критериям ТЦК и СП формируют перечни, а затем работают через повестки и работу с каждым военнообязанным. Остальные процессы проходят по классическому сценарию – нужно уточнить данные или пройти ВЛК.

"Что предоставляет система, предоставляющая реестр — это то, что в единственном месте есть место правды по данным всех наших военнообязанных. И это — я имею в виду процесс оповещения — можно делать быстрее, можно делать более целевым. Это, знаете, схоже с таргетированной рекламой: то есть ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас в первую очередь нужны, не тратя свое дополнительное время", — объяснила Черногоренко.

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