Главные выводы перезагрузки мобилизации: есть ли повод для волнения

Закончился срок, который предоставлялся для обновления персональных данных для всех военнообязанных согласно новому закону о мобилизации. В то же время "Reuters" отмечает, что уровень мобилизации в Украине в мае и июне вырос более, чем вдвое по сравнению с предыдущими двумя месяцами. В Верховной Раде и в Минобороны тем временем объясняют, чего ждать после 16 июля, кому будут посылаться повестки на прохождение ВЛК после обновления персональных данных и что ждет тех, кто не успел этого сделать. Какие основные выводы о "мобилизации по-новому" можно сделать? Что положительного, что негативного следует отметить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Представители ТЦК хотят переложить ответственность на граждан

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец сразу обратил внимание на то, что трудно точно сказать действительно ли данные, обнародованные "Reuters", соответствуют реальным обстоятельствам.

"Что касается заявлений чиновников Минобороны и тех лиц, которые десятки лет не занимались должным образом вопросами военного учета, то они направлены, на мой взгляд, на попытки снять с себя ответственность за то, что они ничего не делали самостоятельно. Потому что большинство граждан Украины узнают много интересного о том, что информация, которая есть в их военных билетах, не соответствует действительности. Так формально ли можно считать, что представители ТЦК фактически подделывали документы или просто не выполняли свои обязанности? Конечно этот вопрос риторический. Что касается того, чего следует ожидать, то, как я уже неоднократно говорил, штрафы вряд ли будут выписывать. Я думаю, что сейчас массово эти штрафы будут обжаловаться, а в дальнейшем массово должны быть возбуждены уголовные дела в отношении представителей ТЦК, которые выписывали, превышая власть и служебные полномочия, что предусматривает лишение их свободы сроком от 8 до 12 лет", – отметил Ростислав Кравец.

Он отметил, что единственное, что угрожает гражданам Украины, нарушившим правила военного учета – это лишение права управления транспортными средствами. Для этого в ТЦК должны быть достаточно большие штаты юристов, занимающихся этими судебными делами.

"Если говорить о том, что в принципе происходит в Украине, то я считаю, что эта ситуация и реляции Министерства обороны о том, что за два месяца 4 млн человек обновили свои данные, свидетельствует исключительно о том, что формально этим вопросом просто никто не занимался. Вопрос не в гражданах Украины, на которых пытаются переложить ответственность за ненадлежащее ведение военного учета. Вопрос именно в тех чиновниках, которые так сказать пытаются себе сейчас повесить медали за то, что они налаживают военный учет, несмотря на то, что Россия напала на Украину еще в 2014 году и фактически с 2014 года была столь активна фаза этого преступного бездействия, которое сейчас пытаются прикрыть штрафами гражданам Украины", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом Ростислав Кравец советует украинцам не беспокоиться по поводу слухов о том, что кто-то может отобрать квартиру, автомобиль.

"Следует каждому выполнять те обязанности, которые предусмотрены законами и Конституцией Украины и тогда будет порядок. Что касается положительных или негативных последствий этой дикой мобилизации, то о позитиве здесь сложно говорить. Потому что даже, когда сегодня базы все работают, случаются просто ужасные случаи, когда лица нет в базе. Хотя оно там может уже проходить военную службу, перепутаны данные и это, к сожалению, не редкие случаи. Поэтому к этому нужно подходить взвешенно и этим заниматься. Надеюсь, что защита этой базы организована должным образом, чтобы мы вскоре не увидели ее на хакерских сайтах", – подытожил Ростислав Кравец.

Общество все больше чувствует пропасть

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, если говорить о мобилизации, то к позитивам точно можно отнести вопросы систематизации появляющихся сейчас правил.

"Прописываются процедуры. Мы видим повышение уровня электронного документооборота, видим, что каких-то коррупционных лазейок в вопросах мобилизации становится однозначно меньше и то, что в принципе к вопросу мобилизации государство стало относиться более системно, взвешенно. Это точно то, что следует отнести к позитивам. Более того, мы видим, что темп мобилизации увеличивается. Об этом говорит военно-политическое руководство страны, в частности, президент Зеленский заявил, что ситуация значительно лучше, чем даже год назад", – отметил эксперт.

Что касается негативов, то Максим Джигун признал, что они, к сожалению, есть и они в первую очередь заключаются в том, что наблюдаются случаи, когда есть несправедливая мобилизация одних слоев общества и немобилизация других.

"К примеру, там представители ГСЧС или других критических объектов и инфраструктуры и экономики мобилизуются. Также есть примеры, когда мобилизуют людей, производящих дроны. И вместе с тем с другой стороны представители IT-сектора, работающие на западный рынок и не создающие ничего для украинской Победы, они бронируются. Это социальное неравенство очень истощает. Оно приводит к неопределенности общества, к росту поляризации общества и к недоверию к отдельным институтам. К негативам можем отнести демонизацию ТЦК как таковых. Хотя в большинстве своем это институты с высокого уровня профессионалами, выполняющими свою работу. Многие представители ТЦК воевали на фронте, вернулись с ранениями. Однако все уже дошло до такого уровня, что общество демонизирует, не доверяет, чувствует пропасть между обычными гражданами и представителями государства, отвечающими за мобилизационные процессы", – констатировал Максим Джигун.

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