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Мобилизация в Украине: когда может прийти направление на ВЛК

После обновления данных человека могут ждать еще два этапа

сегодня, 09:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине на фоне войны против РФ был ужесточен закон о мобилизации. Военнообязанные должны обновить свои данные. Результаты же военно-врачебной комиссии актуальны, если она была пройдена в течение года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "КИЕВ24" заявила нардеп, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

Мобилизация в Украине: когда может прийти направление на ВЛК

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Вам не нужно его дополнительно проходить. То есть если вы еще обновляли свои данные через ТЦК или даже еще до изменения закона и соответственно вы проходили ВВК, то вам это ВВК, если ему еще не истек срок 1 год, обновлять не нужно. Может ли вам ТЦК, исключительно ТЦК, присылать уведомления имея после обновления данных направления на ВВК по почте по указанной вами контактной информации? Может", — добавила нардеп

Как она пояснила, прохождение ВЛК является вторым шагом для обновления информации о конкретном гражданине, которым будет оперировать Генеральный штаб и Министерство обороны. Если у человека нет актуальной информации ВЛК, то такой человек может получить уведомление о его прохождении.

"После прохождения ВЛК если у вас нет отсрочки, бронирования или других форматов, которые позволяют вам засвидетельствовать, что вы не подпадаете под мобилизацию, вполне логичен и возможен третий шаг по мобилизации. После обновления данных тот массив актуальной информации, которой будет оперировать и анализировать Генеральный штаб создает основания для отправки подобных уведомлений исключительно тем, кто будет готов для того, чтобы осуществить то количество мобилизованных людей, которые нуждаются сегодня в Вооруженных силах Украины до конца года", — подытожила Фриз.

Читайте на портале "Комментарии" — что происходит с мобилизацией в Украине: на Западе указали на важный нюанс.

Также издание "Комментарии" сообщало – мобилизационная кампания в Украине идет по плану, и на новых рекрутах даже не хватает тренировочных площадок. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.




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