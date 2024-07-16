Мобилизация в Украине: когда может прийти направление на ВЛК

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Кравцев Сергей
В Украине на фоне войны против РФ был ужесточен закон о мобилизации. Военнообязанные должны обновить свои данные. Результаты же военно-врачебной комиссии актуальны, если она была пройдена в течение года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "КИЕВ24" заявила нардеп, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Как она пояснила, прохождение ВЛК является вторым шагом для обновления информации о конкретном гражданине, которым будет оперировать Генеральный штаб и Министерство обороны. Если у человека нет актуальной информации ВЛК, то такой человек может получить уведомление о его прохождении.
Читайте на портале "Комментарии" — что происходит с мобилизацией в Украине: на Западе указали на важный нюанс.
Также издание "Комментарии" сообщало – мобилизационная кампания в Украине идет по плану, и на новых рекрутах даже не хватает тренировочных площадок. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.
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