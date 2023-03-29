В Минобороны назвали новые сроки весеннего контрнаступления ВСУ

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Кравцев Сергей
Украинская армия готовится к весеннему контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Точные сроки наступательных операций напрямую зависят от погодных условий. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью ERR.
Алексей Резников. Фото: из открытых источников
Журналист поинтересовался у Алексея Резникова, можно ли будет вскоре увидеть переданные от союзников танки "Leopard" на фронте, чтобы увидеть, как они в бою?
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Алексей Резников считает, что в этом году будут очень позитивные изменения для Украины. Так, министр уверен, что украинские защитники продолжат освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в прошлом году Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
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