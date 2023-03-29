В Минобороны назвали новые сроки весеннего контрнаступления ВСУ

Украинская армия готовится к весеннему контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Точные сроки наступательных операций напрямую зависят от погодных условий. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью ERR.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Журналист поинтересовался у Алексея Резникова, можно ли будет вскоре увидеть переданные от союзников танки "Leopard" на фронте, чтобы увидеть, как они в бою?

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"Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле-мае мы их увидим", — заявил министр.

Алексей Резников считает, что в этом году будут очень позитивные изменения для Украины. Так, министр уверен, что украинские защитники продолжат освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в прошлом году Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

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