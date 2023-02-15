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Контрнаступление ВСУ может быть под вопросом: на Западе обеспокоены удержанием Бахмута

В ISW считают, что отход из Бахмута не будет способствовать подготовке Украины к контрнаступлению

сегодня, 07:27 comments1408
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Автор:

Кравцев Сергей

На Западе обеспокоены стойким решением украинского командования продолжать оборону Бахмута. Вместе с тем эксперты Института изучения войны считают, что такая позиция Киева правильная. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете ISW.

Контрнаступление ВСУ может быть под вопросом: на Западе обеспокоены удержанием Бахмута

Бахмут. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что Запад продолжает выражать обеспокоенность относительно решимости Украины удерживать Бахмут. В частности, газета Washington Post сообщила, что американские специалисты по оборонному планированию считают, что украинские силы не способны одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление, а потому призвали Украину предоставить приоритет весеннему контрнаступлению, а не защите Бахмута.


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Впрочем, ISW продолжает считать, что решение Украины защищать Бахмут является стратегически обоснованным.

Аналитики полагают, что оборона Бахмута заставила Кремль потратить значительную часть ЧВК "Вагнер" и задействовать значительные ресурсы воздушно-десантных сил для поддержки изнурительного наступления. Украинская оборона Бахмута ослабила значительные российские силы и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления.

"Если бы российские войска взяли Бахмут без значительного сопротивления со стороны Украины, они могли бы рассчитывать на расширение операций таким образом, чтобы заставить Украину строить поспешные оборонительные позиции на менее благоприятной местности. Таким образом, оборона Бахмута и создание Украиной условий для контрнаступления являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими мерами, учитывая, что российские войска продолжили бы свое наступление за пределами Бахмута, если бы Украина сдала город раньше", — говорится в отчете.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-14-2023
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