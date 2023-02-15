Контрнаступление ВСУ может быть под вопросом: на Западе обеспокоены удержанием Бахмута

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На Западе обеспокоены стойким решением украинского командования продолжать оборону Бахмута. Вместе с тем эксперты Института изучения войны считают, что такая позиция Киева правильная. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете ISW.
Бахмут. Фото: из открытых источников
Эксперты отмечают, что Запад продолжает выражать обеспокоенность относительно решимости Украины удерживать Бахмут. В частности, газета Washington Post сообщила, что американские специалисты по оборонному планированию считают, что украинские силы не способны одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление, а потому призвали Украину предоставить приоритет весеннему контрнаступлению, а не защите Бахмута.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Впрочем, ISW продолжает считать, что решение Украины защищать Бахмут является стратегически обоснованным.
Аналитики полагают, что оборона Бахмута заставила Кремль потратить значительную часть ЧВК "Вагнер" и задействовать значительные ресурсы воздушно-десантных сил для поддержки изнурительного наступления. Украинская оборона Бахмута ослабила значительные российские силы и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления.
Читайте также на портале "Комментарии" — что может привести к распаду России – есть ли уже предпосылки к этому.
Обсуждения
Новости