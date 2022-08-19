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В Минобороне похвастались кадрами из "народного спутника" (ФОТО)

В Минобороны отметили, что курить в общественных местах запрещено, намекая на возможные инциденты на Крымском мосту

сегодня, 22:49
Автор:

Лиля Воробьева
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В обществе уже вторые сутки активно обсуждают новость о том, что украинцы приобрели для Вооруженных сил Украины собственный спутник. Поэтому в оборонном ведомстве решили похвастаться снимками и при этом потролить российских кафиров. Соответствующие фото появились в Twitter Министерства обороны Украины.

В Минобороне похвастались кадрами из "народного спутника" (ФОТО)

Минобороны похвастались народным спутником (фото: twitter.com/DefenceU)

В Минобороны отметили, что граждане Украины собрали на спутник для ВСУ 20 миллионов долларов. Поэтому в ведомстве намекнули, что скоро этот спутник может увидеть дым над Крымским мостом.

"Мы видим вас. Граждане Украины собрали 20 миллионов долларов, чтобы посмотреть, как российские захватчики безмятежно курят на незаконном Керченском городе. Как известно, в Украине курение в общественных местах запрещено", — написали в Министерстве обороны Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   показали спутниковые снимки с аэродрома из близ Джанкоя. Во временно оккупированном Крыму, 16 августа, возле Джанкоя сдетонировал склад с боеприпасами на военном аэродроме. Потом появились спутниковые снимки после взрывов. Об этом сообщает журналист проекта "Схемы" Кирилла Овсяного в Twitter. Он сообщил, что спутниковые снимки склада с боеприпасами после взрывов опубликовала компания Planet.


Также "Комментарии" писали о том, что Данилов сделал заявление по Крыму . Вопрос демилитаризации и деоккупации Крыма – это не тема для разговоров на будущее, а вопрос, который стоит на повестке дня сегодня. Такое заявление у себя в Twitter сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО также обратился к коллаборантам в Крыму с призывом не усугублять себе ситуацию и попытаться смягчить себе приговор. Это, по словам Данилова, можно сделать, если пойти на сотрудничество с украинскими властями, указав ВСУ точное расположение военных объектов страны-агрессора в Крыму.

 



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Источник: https://twitter.com/DefenceU/status/1560690122110148608/photo/2
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