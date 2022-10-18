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В Минэнерго сообщили, когда появится свет и будут ли веерные отключения

Украинцев просят ограничивать использование энергоемких приборов в пиковое время

сегодня, 17:59
Автор:

Лиля Воробьева
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Специалисты продолжают восстанавливать, поврежденную обстрелами российской армии, энергетическую инфраструктуру. Пытаются оперативно подвести свет во все дома. Такое заявление было сделано в пресс-службе Министерства энергетики Украины, пишет РБК-Украина.

В Минэнерго сообщили, когда появится свет и будут ли веерные отключения

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

"Потребители будут заживлены быстрее. Ремонтные бригады прилагают максимум усилий для восстановления и ремонта поврежденной и разрушенной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Решения об аварийном отключении принимают в зависимости от ремонтных работ. Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что уменьшение уровня нагрузки на энергетическую систему позволяет быстро восстановить проблемные участки и сократить срок отключений.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинцев просят экономить электричество . Этот отопительный сезон станет самым сложным в украинской истории. Поэтому украинцам нужно начать экономить электроэнергию и перенести ее активное потребление на ночь. С таким обращением к гражданам выступил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Из-за того, что Запорожская АЭС оказалась под контролем россиян, украинская энергосистема будет работать с максимальной нагрузкой. Следовательно, экономия электроэнергии позволит сохранить энергетическую устойчивость страны. Кроме этого, он напомнил, что экономия электроэнергии поможет пережить зимний период "с небольшими потерями".

Также "Комментарии" писали о том, что жителей Тернополя и области предупреждают об отключении света. 17 октября из-за атак российских оккупантов в Тернополе и области могут произойти аварийные отключения света. Мэр города Сергей Надал сообщил, что люди могут остаться света из-за повреждения электросетей в соседних регионах в результате обстрелов РФ.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/koli-z-yavitsya-svitlo-ta-chi-budut-viyalovi-1666102603.html
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