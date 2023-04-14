В МИД Украины назвали два пути деоккупации Крыма

Для Украины есть два пути деоккупации Крымского полуострова. Речь идет о военном, и дипломатическом – оба они актуальны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.

Крым. Фото из открытых источников

"По моему убеждению, главная наша победа в вопросе Крыма — и во многом предпосылкой этого является Крымская платформа — заключается в том, что мир признал, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины. Как мы говорим: Крым был, есть и будет Украиной", — отметила Джапарова.

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Она добавила, месседжи и сигналы, произносимые странами-партнерами таковы: судьбу Крыма, путь его возвращения должна определять Украина сама.

По мнению Эмины Джапаровов, на сегодняшний день у Киева есть оба пути – и военный, и дипломатический. И они оба актуальны. Замминистра привела пример Хорватии, которая, когда была война в 1990-х годах, две трети своей территории вернула военным путем, одну треть – дипломатическим. Похожий вариант освобождения своей территории сейчас рассматривает и Украина.

Также она категорически отвергла предложения некоторых стран отложить крымский вопрос "на потом".

"Украина отклоняет и категорически не соглашается с такими мнениями", — подчеркнула Джапарова.

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Также издание "Комментарии" сообщало – с начала апреля активизировалась тема Крыма. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины обнародовало открытое обращение ко всем непокоренным жителям временно оккупированного РФ украинского Крыма, поблагодарив за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через пять-семь месяцев полуостров может быть освобожден. Кабмин утвердил изменения в плане мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. А оккупанты вовсю роют в Крыму окопы. О чём говорит актуализация темы деоккупации Крыма? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



