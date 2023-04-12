Какие реальные сроки освобождения Крыма от россиян – есть ли чем ВСУ бить по кораблям РФ

В последнее время существенно активизировалась тема деоккупации Крыма. Теперь об этом говорят не только в Украине, но и в РФ. Ставленники Кремля не скрывают, что готовятся к контрнаступлению ВСУ. Можно ли назвать хотя бы приблизительные сроки освобождения Крыма? Есть ли у ВСУ средства для нанесения ударов по кораблям Черноморского флота? Издание "Комментарии" в этих вопросах разбиралось вместе с экспертами.

Крым. Фото: из открытых источников

Россия не сможет удержать полуостров

Военный эксперт Роман Свитан в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что украинские защитники могут вернуть Крым под контроль Украины уже до осени этого года. Но это произойдет только в том случае, если у ВСУ будут необходимые силы и средства. Тогда полуостров может стать ловушкой для россиян.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Крым сам по себе с военной точки зрения тяжелая территория для боевых действий. Однако, относительно перспектив нашего контрнаступления, Крымский мост, по которым россияне перебрасывают технику, может быть уничтожен очень быстро. Воздушным и морским путем россияне не смогут поставлять достаточного количества техники и боеприпасов для обороны Крыма. Поэтому для них единственным надежным путем может оставаться Перекопский перешеек", — считает эксперт.

Свитан добавил, что нужно вспомнить историю, которая показывает, что еще ни одной армии в мире не удалось удержать полуостров под своим контролем, хотя многие пытались.

В Минобороны Украины уже анонсировали атаку на Крым

В свою очередь военный эксперт Андрей Крамаров в эфире 24 канала заявил, что ВСУ уже держат на прицеле корабли Черноморского флота, выжидая подходящего момента.

"В контексте того, чем мы можем ударить… Интересное заявление. Возможно, удалось усовершенствовать наш ракетный комплекс "Нептун" по поводу дальности поражения. А может быть, это анонсированная ранее армия морских дронов. Если посмотреть по временным рамкам, то они должны уже стать на вооружение", — заявил Крамаров.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского рассказали, кто после деоккупации будет управлять Крымом.



