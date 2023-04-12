Какие реальные сроки освобождения Крыма от россиян – есть ли чем ВСУ бить по кораблям РФ

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Кравцев Сергей
В последнее время существенно активизировалась тема деоккупации Крыма. Теперь об этом говорят не только в Украине, но и в РФ. Ставленники Кремля не скрывают, что готовятся к контрнаступлению ВСУ. Можно ли назвать хотя бы приблизительные сроки освобождения Крыма? Есть ли у ВСУ средства для нанесения ударов по кораблям Черноморского флота? Издание "Комментарии" в этих вопросах разбиралось вместе с экспертами.
Крым. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Роман Свитан в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что украинские защитники могут вернуть Крым под контроль Украины уже до осени этого года. Но это произойдет только в том случае, если у ВСУ будут необходимые силы и средства. Тогда полуостров может стать ловушкой для россиян.
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Свитан добавил, что нужно вспомнить историю, которая показывает, что еще ни одной армии в мире не удалось удержать полуостров под своим контролем, хотя многие пытались.
В свою очередь военный эксперт Андрей Крамаров в эфире 24 канала заявил, что ВСУ уже держат на прицеле корабли Черноморского флота, выжидая подходящего момента.
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