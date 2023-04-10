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У Зеленского рассказали, кто после деоккупации будет управлять Крымом

Представитель президента Украины заявила, что после деоккупации в Крыму будет действовать военная администрация

сегодня, 11:35
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Автор:

Кравцев Сергей

После того, как ВСУ зайдут на территорию Крыма и зачистят территорию от захватчиков, управление над Крымом возьмет на себя военная администрация. Поэтому выборов какое-то время не будет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала постоянный представитель президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева.

У Зеленского рассказали, кто после деоккупации будет управлять Крымом

Крым. Фото из открытых источников

"Наше видение в том, что после деоккупации будет военная администрация", — отметила Тамила Ташева.


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По ее словам, затем возможен переход к военно-гражданским администрациям и сейчас вырабатываются критерии, оценивая которые можно понимать, возможен ли такой переход.

"Мы не ставим какую-то рамку, что через пять лет или десять лет мы точно проведем выборы. А если за это время не произойдет когнитивная деоккупация? Если мы поймем, что у людей еще не выветрилась пропаганда? Мы понимаем, кого они там будут выбирать? Это базовые стандарты — свободные медиа, безопасность, разрушение пропагандистских нарративов и прочее", — добавила Тамила Ташева.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Севастополе прогремел сильный взрыв: подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало — с начала апреля активизировалась тема Крыма. Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало открытое обращение ко всем непокоренным жителям временно оккупированного РФ украинского Крыма, поблагодарив за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через пять-семь месяцев полуостров может быть освобожден. Кабмин утвердил изменения в плане мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. А оккупанты вовсю роют в Крыму окопы. О чём говорит актуализация темы деоккупации Крыма? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/tamila-tasheva-rosiyani-ki-zayihali-krim-1681077469.html
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