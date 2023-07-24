В МИД РФ отреагировали на ночную атаку беспилотников по Москве

Представитель МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Утром 24 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники. Местные жители сообщали о взрывах во многих районах столицы. На атаку дронов отреагировал мэр Москвы и представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

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Жители Москвы рассказали, что услышали взрывы после атаки дронов между тремя и четырьмя часами ночи. Как сообщают российские СМИ, из-за нападения двух беспилотников были повреждены несколько домов, в том числе вблизи Минобороны РФ. На некоторых этажах выбиты окна и повреждены крыши.

Российские официальные представители обвинили в атаке беспилотников по Москве Украину. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что состоялся "акт международного терроризма" из-за атаки беспилотников по Москве.





По словам мэра Москвы Сергея Собянина, беспилотники были обезврежены РЭБ.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два БПЛА были подавлены и потерпели крах, пострадавших нет", — сказал московский мэр.

Напомним, что в начале июля была совершена очередная атака дронов на Москву. Тогда россияне также обвиняли Украину в нападении на столицу РФ, однако не предоставили доказательств таких действий. В Украине официально не признают, что наносят удары по Москве.

Несмотря на заявления россиян о "террористическом режиме" в Украине, армия РФ постоянно совершает преступные действия на территории Украины, в частности, это касается ракетных ударов. Недавно российские силы атаковали Одессу, где повредили собор и обвинили в этом Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на атаки россиян по Одессе и объявил об обязательном ответе.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который отреагировал на взрывы на Крымском мосту и пригрозил атаками по гражданским.