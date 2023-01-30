В МИД рассказали, почему Украина все еще не может начать контрнаступление

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Кравцев Сергей
Для того, чтобы начать ожидаемое всеми украинцам контрнаступление ВСУ необходимо как минимум 300 танков и 500 БМП. Пока этой техники Украина не получила, говорить о наступлении невозможно. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил замминистра иностранных дел и экс-посол в Германии Андрей Мельник.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Дипломат оперирует данными, предоставленными военным руководством Украины, в частности, министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Замглавы МИД отметил, что 300 танков и 500 БМП – это всего лишь минимум, который позволит спланировать украинским защитникам операцию с минимальными потерями, но максимальным эффектом.
К тому же дипломат добавил, что Украина ожидает получить до 100 танков Leopard в рамках международной коалиции.
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