В МИД рассказали, почему Украина все еще не может начать контрнаступление

Для того, чтобы начать ожидаемое всеми украинцам контрнаступление ВСУ необходимо как минимум 300 танков и 500 БМП. Пока этой техники Украина не получила, говорить о наступлении невозможно. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил замминистра иностранных дел и экс-посол в Германии Андрей Мельник.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Дипломат оперирует данными, предоставленными военным руководством Украины, в частности, министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Речь идет о том, что мы бы хотели на это первое контрнаступление, которое готовится, это весеннее, нам нужно, чтобы было ну по крайней мере 300 танков, и где-то 500 боевых машин пехоты. И плюс для этого надо готовить военных, это тоже болезненная тема", – отметил Андрей Мельник.

Замглавы МИД отметил, что 300 танков и 500 БМП – это всего лишь минимум, который позволит спланировать украинским защитникам операцию с минимальными потерями, но максимальным эффектом.

"Это сверхсложная операция, которая может быть успешной только тогда, когда у нас есть достаточное количество БМП, БТРов, танков, обученных людей, артиллерии, поддержки из воздуха, дронов. Такого мир не видел с 45-го года. Это на Европейском континенте самая страшная война", — сказал Мельник.

К тому же дипломат добавил, что Украина ожидает получить до 100 танков Leopard в рамках международной коалиции.

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