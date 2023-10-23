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В МИД Литвы рассказали, что помогло РФ возобновить наступление в Украине

В МИД Литвы считают, что Россия воспользовалась войной в Израиле, чтобы возобновить наступление в Украине

сегодня, 15:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кремль ждал, когда наступит момент, чтобы переключить внимание международного сообщества с войны в Украине на противостояние между Израилем и ХАМАСом. Уже сейчас видно, что Москва этим воспользовалась и восстановила свое наступление против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис перед началом встречи Совета министров ЕС по иностранным делам, которого цитирует "Укринформ".

В МИД Литвы рассказали, что помогло РФ возобновить наступление в Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис

Министр заявил, что цивилизованный мир, который поддерживает Украину, не должен терять бдительность, забывая о войне в РФ против Украины, тем более, что российская армия вновь возобновила активное наступление.


"Моя главная надежда, что мы сможем послать четкое послание путем продолжения финансирования (ред. – Украины), что Европа привержена поддержке целей украинской обороны", — сказал дипломат.

По его словам, сегодня, впервые за долгое время, министры стран ЕС начнут обсуждение не с Украины, а с ситуации, которая складывается на Ближнем Востоке, чтобы сформировать конструктивную и ясную позицию.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне в последнюю неделю резко активизировались на фронте. Идут массированные атаки на Авдеевку, а также на Лимано-Купянском направлении. И хоть в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что агрессор не достиг значимых успехов, несмотря на огромные задействованные ресурсы, а в Белом доме также считают прогресс оккупационных войск мизерным, ситуация явно осложнилась для Сил обороны Украины. О чём говорит нынешняя ситуация на фронте? Как события могут развиваться дальше, в том числе в ракурсе поддержки Украины со стороны союзников? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – у россиян большие потери под Авдеевкой – в ISW озвучили прогноз, прекратится ли наступление.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3777421-rosia-cekala-krizi-na-blizkomu-shodi-sob-ponoviti-nastup-v-ukraini-mzs-litvi.html
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