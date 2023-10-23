В МИД Литвы рассказали, что помогло РФ возобновить наступление в Украине

Кремль ждал, когда наступит момент, чтобы переключить внимание международного сообщества с войны в Украине на противостояние между Израилем и ХАМАСом. Уже сейчас видно, что Москва этим воспользовалась и восстановила свое наступление против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис перед началом встречи Совета министров ЕС по иностранным делам, которого цитирует "Укринформ".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис

Министр заявил, что цивилизованный мир, который поддерживает Украину, не должен терять бдительность, забывая о войне в РФ против Украины, тем более, что российская армия вновь возобновила активное наступление.

"Моя главная надежда, что мы сможем послать четкое послание путем продолжения финансирования (ред. – Украины), что Европа привержена поддержке целей украинской обороны", — сказал дипломат.

По его словам, сегодня, впервые за долгое время, министры стран ЕС начнут обсуждение не с Украины, а с ситуации, которая складывается на Ближнем Востоке, чтобы сформировать конструктивную и ясную позицию.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне в последнюю неделю резко активизировались на фронте. Идут массированные атаки на Авдеевку, а также на Лимано-Купянском направлении. И хоть в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что агрессор не достиг значимых успехов, несмотря на огромные задействованные ресурсы, а в Белом доме также считают прогресс оккупационных войск мизерным, ситуация явно осложнилась для Сил обороны Украины. О чём говорит нынешняя ситуация на фронте? Как события могут развиваться дальше, в том числе в ракурсе поддержки Украины со стороны союзников? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – у россиян большие потери под Авдеевкой – в ISW озвучили прогноз, прекратится ли наступление.



