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В Мелитополе раздались мощные взрывы: подробности

Оккупанты подтвердили, что в городе было громко

сегодня, 07:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ночь во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области выдалась крайне неспокойной. В ночь на среду в городе раздались минимум шесть громких взрывов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные Telegram-каналы. 

В Мелитополе раздались мощные взрывы: подробности

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"РИА-Мелитополь" отмечает, что сирена раздавалась с южной стороны города. Впоследствии они добавили, что громкие звуки также доносились с пгт Терпенье и Михайловка Запорожской области. В самом городе фиксировали работу российской противовоздушной обороны.


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Между тем представитель российских захватчиков на территории Запорожской области Владислав Рогов сообщил, что прогремело шесть взрывов.

"В Мелитополе громко. В городе прогремела серия взрывов. Сейчас речь идет о шести взрывах. Подробности позже", — сообщил оккупант.

Стоит отметить, что Запорожское направление за последнее время в лидерах по количеству взрывов. Набирает обороты движение сопротивления, умело работают партизаны. Также сами ВСУ точечно продолжают наносить удары по логистике противника, подготавливая плацдарм для массированного наступления и, как результат, освобождения всей Запорожской области. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что продвижение украинских войск проходит медленнее, чем планировал Киев и его союзники, но на то есть объективные причины – россияне более, чем за полугодие создали мощную оборону. Он также отметил, что пока сложно сказать, ослабил ли как-то российскую оборону однодневный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Что на данный момент можно сказать о состоянии российско-украинской войны, в том числе после пригожинского бунта? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/riamelitopol/94683
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