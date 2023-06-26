В Минобороны рассказали, куда РФ перебрасывает войска, задействованные в мятеже Пригожина

После провального переворота основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, военных, задействованных в бунте, снова перебрасывают на восток Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила замминистра обороны Анны Маляр.

ЧВК "Вагнер". Фото из открытых источников

"Из того, что мы видим: во время активизации событий, политического кризиса в Российской Федерации они собирали войска с востока и пытались их переместить в Московский регион", – отметила Анна Маляр.

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По ее информации, из-за того, что события очень быстро исчерпали себя, они эти войска возвращают на восток.

Отметим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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