В Мелитополе партизаны сорвали планы оккупантов по переподключению ЗАЭС: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В южной части Мелитополя Запорожской области было громко, раздались взрывы. Так дали о себе знать в очередной раз украинские партизаны, взорвавшие электросопротивление, чтобы предотвратить переподключение Запорожской АЭС к энергосистеме России. Такие планы страна-агрессор уже давно озвучивала. Как сообщает "Комментарии", об этом говорится в материале местного издания "РИА-Мелитополь".
Партизанское движение. Фото: Телеграмм Риа Мелитополь
Издание отмечает, что взрывы не на шутку испугали россиян. Те перекрыли южный выезд из города и пускали транспорт в объезд через село Садовое.
СМИ отмечает, что украинские диверсанты с поставленной задачей справились отлично. Россияне не смогли помешать подрыву электроопоры. Следовательно, быстрого переподключения ЗАЭС к российской энергосистеме теперь точно не будет, а это дополнительное время для украинских защитников продвинуться еще на юге, освобождая украинские города и села.
Читайте на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, какое предложение президент Турции Эрдоган привез президенту Зеленскому и какова была главная цель его визита.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны назвали возможные причины взрывов в Крыму.
Ранее "Комментарии" писали – территориальный компромисс с Кремлем: Алексей Данилов рассказал, на что может согласиться Украина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости