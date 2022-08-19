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В Мелитополе партизаны сорвали планы оккупантов по переподключению ЗАЭС: что известно

В Мелитополе партизаны взорвали электроопору, испугав оккупантов

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В южной части Мелитополя Запорожской области было громко, раздались взрывы. Так дали о себе знать в очередной раз украинские партизаны, взорвавшие электросопротивление, чтобы предотвратить переподключение Запорожской АЭС к энергосистеме России. Такие планы страна-агрессор уже давно озвучивала. Как сообщает "Комментарии", об этом говорится в материале местного издания "РИА-Мелитополь".

В Мелитополе партизаны сорвали планы оккупантов по переподключению ЗАЭС: что известно

Партизанское движение. Фото: Телеграмм Риа Мелитополь

Издание отмечает, что взрывы не на шутку испугали россиян. Те перекрыли южный выезд из города и пускали транспорт в объезд через село Садовое.

"На блок-поста во время поворота на Новое кладбище транспорт военные пускали в объезд через Садовое. А в ночь с 17 на 18 августа, примерно, в 3.25 в центре города была слышна работа ПВО, а в южной части одиночный взрыв", – говорится в сообщении.

СМИ отмечает, что украинские диверсанты с поставленной задачей справились отлично. Россияне не смогли помешать подрыву электроопоры. Следовательно, быстрого переподключения ЗАЭС к российской энергосистеме теперь точно не будет, а это дополнительное время для украинских защитников продвинуться еще на юге, освобождая украинские города и села.

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Источник: https://t.me/riamelitopol/65545
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