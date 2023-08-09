В Мелитополе оккупанты открыли университет: кого там будут обучать

Оккупанты хотят обучать будущих работников ФСБ и полицейских в помещении захваченных вузов МГПУ имени Богдана Хмельницкого и ТГАТУ им. Дмитрия Моторного во временно оккупированном Мелитополе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ЦНС.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Сообщается, что страна-агрессор так сильно пытается создать видимость нормально жизни в оккупации, что даже пошла на тот шаг, чтобы в помещениях двух украинских вузов создать псевдоуниверситет МГУ (МГУ). Однако, несмотря на пафосное название и рекламу по всему городу о бесплатном "образовании", набор провалился. Россияне не смогли набрать достаточное количество студентов. Поэтому РФ решила превратить университет в режимный объект.

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Отмечается, что уже со следующего учебного года захватчики намерены обучать там работников МВД, а также ввели специальность "спецфакультет по защите информации", чтобы подготовить молодое пополнение для ФСБ.

Оккупационные власти утверждают, что в скором будущем студенты могут участвовать в программах обмена и проходить обучение в любом вузе на территории РФ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – у оккупантов участились случаи дезертирства и самокалечества: в Минобороны назвали причину.



