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В Мелитополе оккупанты открыли университет: кого там будут обучать

В Мелитополе россияне захватили помещение вуза и хотят обучать там фсбшников и полицаев

сегодня, 17:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Оккупанты хотят обучать будущих работников ФСБ и полицейских в помещении захваченных вузов МГПУ имени Богдана Хмельницкого и ТГАТУ им. Дмитрия Моторного во временно оккупированном Мелитополе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ЦНС.

В Мелитополе оккупанты открыли университет: кого там будут обучать

Российские военные. Фото: из открытых источников

Сообщается, что страна-агрессор так сильно пытается создать видимость нормально жизни в оккупации, что даже пошла на тот шаг, чтобы в помещениях двух украинских вузов создать псевдоуниверситет МГУ (МГУ). Однако, несмотря на пафосное название и рекламу по всему городу о бесплатном "образовании", набор провалился. Россияне не смогли набрать достаточное количество студентов. Поэтому РФ решила превратить университет в режимный объект.


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Отмечается, что уже со следующего учебного года захватчики намерены обучать там работников МВД, а также ввели специальность "спецфакультет по защите информации", чтобы подготовить молодое пополнение для ФСБ.

Оккупационные власти утверждают, что в скором будущем студенты могут участвовать в программах обмена и проходить обучение в любом вузе на территории РФ. 

Читайте также на портале "Комментарии" — российские военные, которые воюют на Херсонском направлении ищут разные способы, чтобы выявлять проукраински настроенных граждан. Для этого они устраивают самые разные провокации, в том числе объявляя якобы "отвод" своих формирований. Об этом у себя в Telegram написала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Также издание "Комментарии" сообщало – у оккупантов участились случаи дезертирства и самокалечества: в Минобороны назвали причину.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-planuyut-navchaty-fsbshnykiv-ta-politsayiv-na-bazi-zahoplenogo-melitopolskogo-vnz/
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