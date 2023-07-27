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У оккупантов участились случаи дезертирства и самокалечества: в Минобороны назвали причину

грозы заключением и расстрелами еще больше демотивируют личный состав захватнических подразделений, поделились в Минобороны Украины

сегодня, 16:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Среди российских захватчиков продолжают распространяться панические настроения, возросло количество случаев дезертирства и самокалечества. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр. 

У оккупантов участились случаи дезертирства и самокалечества: в Минобороны назвали причину

Российские военные. Фото: из открытых источников


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"Среди личного состава российских оккупационных войск продолжают распространяться панические настроения", — написала замминистра.

По ее словам, подавляющее большинство российских военнослужащих, которые проходили подготовку на территории Беларуси и в начале этого месяца были передислоцированы на полигоны Нижегородской области и Краснодарского края России для дальнейшего пополнения подразделений оккупационных войск, которые понесли потери, пытаются избежать попадания в районы ведения боевых действий.

"Есть подтвержденные факты увеличения дезертирства, самовольного оставления воинских частей, уклонения от выполнения приказов и самокалечения с целью избежания командировки на территорию Украины", — отметила заместитель министра.

При этом, отметила она, происходит усиление "информационно-разъяснительной работы" командованием российских оккупационных войск среди российских военнослужащих, то есть запугивание.                                                                                  

"Однако, угрозы заключением и расстрелами малоэффективны и еще больше демотивируют личный состав оккупационных подразделений", — написала Маляр.

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