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В Каховке оккупанты заявили об отводе войск: в Минобороны отреагировали

Анна Маляр сообщила, что оккупанты устраивают провокации, чтобы обнаружить, кто помогает ВСУ

сегодня, 14:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские военные, которые воюют на Херсонском направлении ищут разные способы, чтобы выявлять проукраински настроенных граждан. Для этого они устраивают самые разные провокации, в том числе объявляя якобы "отвод" своих формирований. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram написала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

В Каховке оккупанты заявили об отводе войск: в Минобороны отреагировали

Российские войска. Фото: из открытых источников

"В городе Каховка и других населенных пунктах Херсонской области противник распространял фейки об отводе оккупационных войск и проводил демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники", — написала Анна Маляр.


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Она отмечает, уже не единожды фиксировались случаи, когда оккупанты сознательно подсылали к проукраинским гражданам своих агентов. Те делали проукраинские заявления и обнаруживали тех, кто поддерживал такую риторику. Затем передавали таких людей так называемым "правоохранителям".

По словам Анны Маляр, еще одна хитрость, на которую пошли россияне, заключалась в том, что они намеренно отключили абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного Интернета. В это время по улицам начали езди специальные автомобили, которые фиксировали работу передатчиков информации.

Читайте также ан портале "Комментарии" — российские оккупанты продолжают наживаться на украинских гражданах, которых фактически берут в заложники. При попытке пересечения украинцами российских блокпостов на оккупированных территориях захватчики требуют деньги. В противном случае грозятся разворачивать людей в обратном направлении. Об этом у себя в Telegram-канале рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Также издание "Комментарии" сообщало — даже те блогеры, которые всячески поддерживают "русский мир" и путинский режим теперь не могут не признать, что в Крыму сейчас полупустые пляжи. Количество бронирований отелей россиянами в оккупированном Крыму во второй половине июля сократилось на 45% по сравнению с первой половиной месяца. 




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Источник: https://t.me/annamaliar/992
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