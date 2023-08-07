Россияне ставят условие украинцам, которые хотят выехать из оккупации: детали

Российские оккупанты продолжают наживаться на украинских гражданах, которых фактически берут в заложники. При попытке пересечения украинцами российских блокпостов на оккупированных территориях захватчики требуют деньги. В противном случае грозятся разворачивать людей в обратном направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Переселенцы. Фото: из открытых источников

Замминистра отметила, российские оккупанты размеренно создают невыносимые условия для жизни в оккупации. Особенно это касается тех граждан, которые открыто отказываются поддерживать страну-агрессора.

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По словам Анны Маляр, уже было зафиксировано значительное увеличение случаев грубого и пренебрежительного отношения военнослужащих русских оккупационных войск к местному населению.

"При этом для собственного обогащения оккупанты пытаются использовать вынужденный выезд граждан на территорию РФ", — рассказывает замминистра.

Она отметила, когда переселенцы пытаются проехать блокпосты, россияне угрожают оружием и под разными предлогами требуют отдать им все сбережения, которые находят во время досмотра личных вещей.

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