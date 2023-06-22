В Мелитополе более 8 взрывов и очень громко: подробности

Более 8 взрывов прозвучало во временно оккупированном Мелитополе 22 июня. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Утро у оккупантов явно не задалось сразу в нескольких пока оккупированных населенных пунктах Украины. Минусуются вражеские базы, логистические пути и возможности врага для бегства", – написал Федоров.

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По его информации, всего в Мелитополе раздалось более 8 взрывов, самые громкие из которых − в северной части города. Интересно, что именно туда оккупанты стянули основную часть своей техники.

Иван Федоров также отметил, что в Акимовке "что-то произошло" с медскладами и газовым хозяйством, которые россияне уже давно превратили в военную базу. А в Чонгаре "не выдержал" автомобильный мост, по которому россияне транспортировали тяжелое вооружение из Крыма, а далее уже в Мелитополе распределяли по другим направлениям Запорожской области.

По словам мэра Мелитополя, такая "бавовна" откровенно огорчает оккупантов, именно поэтому они паникуют, вводят запрет на выезд из города для гражданских, усиливают фильтрацию гражданских в Акимовке и разворачивают гражданские авто и грузовики на Чонгаре.

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Также издание "Комментарии" сообщало – идет третья неделя наступательных действий украинских Сил обороны на ряде направлений. И пока мы подавливаем российские оккупационные войска на юге, те продолжают атаки на востоке. В Пентагоне уверены, что ВСУ ждут тяжелые битвы, с потерями, но уверены, что украинцы добьются успеха. Ну, а информационный фон вокруг событий на фронтах российско-украинской войны традиционно перенасыщен. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" фронтовую и около-фронтовую ситуацию на данный момент.



