В Мариуполе заметили колонну танков: враг готовится к боям в столице Донбасса

Во временно оккупированном Мариуполе заметили движение колонны российских танков в направлении Донецка. Как передает издание "Комментарии", об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Россияне стягивают технику с Мариуполя в направлении Донецка / фото ua.depositphotos.com

"Новая военная активность. Впервые сегодня колонна из 15 танков с отметкой "Дары смерти" поехала в сторону Донецка", — написал Петр Андрющенко.

Он отметил, исходя из того, что довелось увидеть, оккупанты не только готовятся к боям за Донецк, но и снова готовятся вести боевые действия в самом Мариуполе. Потому как впервые за довольно продолжительное время российская тяжелая военная техника появилась на улицах города. Российская военная техника замечена на Левобережье и недалеко от "Азовстали".

Кроме того, Петр Андрющенко поделился и хорошей новостью.

"И о хорошем. Впервые с начала войны под с. Урзуф около 19-00 звук "прилета". Подробности выясняем, но это точно хорошая новость", — добавил он.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин в пятницу отрицал, что РФ имеет какое-то отношение к энергетическому кризису в Европе. По его словам, если Евросоюз хочет больше газа, он должен отменить санкции, которые препятствуют открытию газопровода "Северный поток-2". О чем говорит такой откровенный шантаж? Как на это отреагирует ЕС? Кто в итоге понесет больший ущерб? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.





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