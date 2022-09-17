Путин шантажирует ЕС, требуя запуска "Северного потока-2": как отреагирует Европа

Российский диктатор Владимир Путин в пятницу отрицал, что РФ имеет какое-то отношение к энергетическому кризису в Европе. По его словам, если Евросоюз хочет больше газа, он должен отменить санкции, которые препятствуют открытию газопровода "Северный поток-2". О чем говорит такой откровенный шантаж? Как на это отреагирует ЕС? Кто в итоге понесет больший ущерб? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Решений о возрождении "Северного потока-2" не будет

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский убежден, что шантаж Путина не пройдет.

"Европейцы прекрасно понимают, что будет, если они пойдут даже на частичные уступки стране-агрессору, – отмечает эксперт. – Несмотря на все опасения, Европа даже опережающими темпами готовится к отопительному сезону. Это касается и увеличения, по сравнению с запланированными, объемов газа в подземных хранилищах. Похоже, в ЕС к началу отопительного сезона выйдут в среднем на почти 95-процентную загрузку в своих хранилищах. К тому же, в ЕС более-менее нормально идет анонсированное 15-процентное снижение потребления газа. Всё это говорит о том, что европейцы серьезно готовятся к отопительному сезону, к возможным осложнениям при его прохождении. И не намерены идти на уступки Москве".

Конечно, будут сложности, считает Леонид Униговский. К марту в подземных хранилищах Европы, по прогнозам, останется 10-14% газа. Причем в Германии, по данным европейских экспертов, даже меньше 10%.

"Это чревато определенными угрозами. Может быть, даже введением частичного нормирования потребления газа. По нашим расчетам, чтобы не сократить более чем на 15% запланированный объем потребления, Европе в первом квартале 2023 года может понадобиться дополнительно 4-5 млрд кубометров газа. Или же еще больше сокращать его потребление, – поясняет эксперт. – Но, несмотря ни на что, уверен, что решений о возрождении СП-2 не будет. И мне кажется, это прекрасно понимает и сам Путин".

По словам Леонида Униговского, если бы Россия реально хотела помочь Европе с преодолением энергетического кризиса, она могла бы это сделать через украинскую газотранспортную систему.

"Я не говорю о свыше 100 млрд кубометров, которые мы ранее качали в Европу. Но мы вполне можем качать сейчас 70 млрд. В РФ есть газопроводы, которые бы обеспечили подачу дополнительных объемов газа к украинской границе. Есть ресурсная база. Но у Кремля нет желания этого делать", – резюмирует эксперт.

Негативные последствия агрессии против Украины, газового шантажа Европы, будут, прежде всего, для самой России

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский рассуждает так:

"Кремлевский тиран открыто озвучил цель энергетического шантажа, который сам и организовал. Россияне всё еще надеются реализовать проект "Северный поток-2", тем самым затянув энергетическую удавку на шее ЕС. Обратите внимание, что до сих пор оператор СП-2 не признан банкротом. Ведь как только это случится, "Газпрому" необходимо будет вернуть кредиты, взятые, в том числе, в европейских банках, на сооружение данного инфраструктурного проекта. Речь о как минимум 20-25 млрд долларов".

То есть, продолжает эксперт, так называемая история вокруг турбины для СП-1, что якобы не позволяет через него поставлять газ в Европу, преследует ряд целей.

Первая – запуск и введение в эксплуатацию СП-2 (и соответственно не возвращение кредитных средств).

Вторая – влияние на социально-политические настроения в странах ЕС через рост цен на энергоносители (что тянет за собой рост тарифов).

Третья – ослабление финансово-технической силы ЕС с одновременным сужением его возможностей помогать Украине.

"Предполагаю, что Евросоюз проигнорирует этот неприкрытый шантаж. Напомню, что самым большим адвокатом СП-2 до недавнего времени была ФРГ. Сейчас же правящие круги Германии прямо заявляют о необходимости демонтажа СП-2 и сворачивания сотрудничества с РФ. Можно ли считать происходящее сжиганием энергомостов между Россией и Западом? Не исключено. Достаточно сказать, что РФ ежедневно тупо сжигает, как минимум, 4 млн кубометров природного газа. Того самого, который мог бы идти на европейский рынок. Но не идет. В свою очередь, "Газпром" не останавливает добычу. А рынкам азиатско-тихоокеанского региона не требуется такого количества газа, который добывают в стране-агрессоре. Так что сворачивание торговли российским газом с Европой не означает увеличения торговли на других направлениях", – подчеркивает Максим Билявский.

Он напоминает, что на прошедшей 15-16 сентября встрече лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) российская сторона активно продвигала идею нового газопровода "Сила Сибири", по которому газ из РФ должен был транспортироваться на китайский рынок. Однако Китай довольно дипломатично начал отходить от подобных предложений. При этом инициировав переговоры с руководством Туркменистана – о строительстве газопровода оттуда в Китай.

В этом свете инициативы КНР о строительстве с конкурентом РФ на газовом рынке – Туркменистаном – свидетельствуют о постепенном сворачивании Пекином дружбы с Москвой. По моему мнению, после успешного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении, Китай сделал выводы. И это четко прослеживалось на саммите ШОС. И вряд ли случайно Си Циньпин пропустил ужин с лидерами РФ и Турции. Это очередной факт, подтверждающий, что Пекин охладел к Москве. И не рассматривает Россию как партнера в будущем. Разве что – отдельные ее регионы, которые гипотетически могут отойти к КНР. Сама же РФ как государство, похоже, не рассматривается Китаем как субъект", – поясняет Максим Билявский. "Напомню также заявления китайского лидера Си Циньпина о готовности отстаивать территориальную целостность и суверенитет Казахстана, на которые зарился Кремль

Он резюмирует: негативные последствия агрессии против Украины, газового шантажа Европы, будут, прежде всего, для самой России. И ощутимо она это прочувствует уже в следующем году. Особенно, если будут введены санкции на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, которые занимают приблизительно 40% от экспортной выручки государства-агрессора. Речь о примерно 800 млн долларов в день.

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