В Мариуполе заметили грузовики РФ с новой маркировкой: какая аналогия с операцией ВСУ на Курщине

Российские захватчики стали маркировать грузовики, которые идут через Мариуполь в Запорожскую область, по-новому. Эти обозначения напоминают маркировку ВСУ, которую наши военные стали использовать во время операции в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Мариуполе заметили грузовики РФ с новой маркировкой. Фото: Петр Андрющенко в Телеграмм

"Вчера в Мариуполе на военных грузовиках, следовавших с территории транзитной базы по ул. Таганрогской в Розовский район Запорожской области, зафиксировано нанесение маркировки в виде треугольника с полной аналогией тактической маркировки ВСУ в Курской операции", — рассказал он.

Как отмечает советник мэра, маркировка была на грузовиках с личным составом и БК, двигались колонной в семь автомобилей без открытого сопровождения.

"Цель нанесения подобной маркировки и ее массовость пока неизвестны. Но точно подлежит учету, в частности, в районе Угледара", — считает Андрющенко.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватчики запустили работу новой железной дороги в Мариуполе. Захватчики используют ее для поставок топлива для нужд оккупационных войск. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"К сожалению, она (железная дорога, — ред.) действительно работает. Они (оккупанты, — ред.) доделали ее еще в прошлом месяце, теперь она запущена", — отметил советник.



