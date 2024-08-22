Стало известно, для чего оккупанты используют построенную в Мариуполе железную дорогу

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Кравцев Сергей
Российские захватчики запустили работу новой железной дороги в Мариуполе. Захватчики используют ее для поставок топлива для нужд оккупационных войск. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Железная дорога в Мариуполе. Фото из открытых источников
По словам Петра Андрющенко, на днях было зафиксировано движение железнодорожных цистерн с маркировкой "Роснефть". Они двигались из Мариуполя в сторону Маловодного, после чего направились в сторону Ростова.
Советник мэра Мариуполя добавил, что россияне используют три станции в основном и прогоняют грузы в ночное время.
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