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Стало известно, для чего оккупанты используют построенную в Мариуполе железную дорогу

На днях было зафиксировано движение железнодорожных цистерн с маркировкой "Роснефть"

сегодня, 10:22
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Кравцев Сергей

Российские захватчики запустили работу новой железной дороги в Мариуполе. Захватчики используют ее для поставок топлива для нужд оккупационных войск. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Стало известно, для чего оккупанты используют построенную в Мариуполе железную дорогу

Железная дорога в Мариуполе. Фото из открытых источников

"К сожалению, она (железная дорога, — ред.) действительно работает. Они (оккупанты, — ред.) доделали ее еще в прошлом месяце, теперь она запущена", — отметил советник.

По словам Петра Андрющенко, на днях было зафиксировано движение железнодорожных цистерн с маркировкой "Роснефть". Они двигались из Мариуполя в сторону Маловодного, после чего направились в сторону Ростова.                                                                                            

Советник мэра Мариуполя добавил, что россияне используют три станции в основном и прогоняют грузы в ночное время.

"Это нехорошие новости с точки зрения линии фронта... Один состав с 20 железнодорожных цистерн — это ориентировочно 280 автомобильных топливозаправщиков. Это, по нашим наблюдениям и результатам анализа, примерно 10 дней транспортировки по Российской Федерации автомобильными путями топлива для нужд фронта. Они заменяют такую транспортировку почти за сутки одним железнодорожным составом", — сказал Андрющенко. 

Читайте также на портале "Комментарии" — изменит ситуацию на фронте: РФ запустила новую железную дорогу для обеспечения своей армии (КАРТА).

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ открыла железную дорогу в Мариуполе: что теперь изменится в войне.




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