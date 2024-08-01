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РФ открыла железную дорогу в Мариуполе: что теперь изменится в войне

Анонсирован только единственный дизельный поезд на два вагона "Мариуполь - Волноваха" для гражданских

сегодня, 13:35
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Кравцев Сергей

Российские захватчики открыли железную дорогу в Мариуполе. Она позволит сократить логистический путь на почти 300 км. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

РФ открыла железную дорогу в Мариуполе: что теперь изменится в войне

РФ открыла железную дорогу в Мариуполе. Фото из открытых источников

"Пока мы наблюдаем заезжающие с территории России тепловозы. До конца не понятно, почему так, однако вчера, мы видели, в Мариуполе открыли железнодорожный вокзал после того, как его полностью уничтожили. Анонсирован только единственный дизельный поезд на два вагона "Мариуполь — Волноваха" для гражданских", — отметил Петр Андрющенко.

По мнению советника мэра, это означает, что железная дорога снова открыта, инженерные работы закончены, она соединена. В то же время, подтверждается, что не будет использования никакой гражданской железной дороги.

"Есть какая-то причина, почему россияне до сих пор не запустили грузовой поезд, но точно они запустят, по крайней мере, технически все готово. Когда это произойдет, это решит для россиян вопрос логистики очень кардинально, особенно учитывая Курахово и Волноваху — это минус почти 300 км пути. По времени если брать… они будут экономить от суток до недели, это достаточно сильное решение, фактически логистический прорыв", — добавил Андрющенко.

Как отметил он, зависимость от Крымского моста россияне преодолели, построив альтернативный путь обеспечения своей группировки на юге Украины.

Чиновник признал, что это очень нехорошая история.

Стоит отметить, что российские войска оккупировали Мариуполь в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину.

В сентябре 2023 года сообщалось, что оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они уже начали обустраивать железнодорожный мост возле с. Гранитное через реку Кальмиус. Тогда Андрющенко рассказывал, что это позволит включить существующую ветвь Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

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сегодня, 12:57

Радник мера Маріуполя? Нам мало було кримських донецьких луганських дармоїдів ще цих годувати будемо? В цей час на окупованих територіях усе, що було використано екстремістами як оборонні споруди, відновлюється. Вже й повністю зруйнований вокзал відбудовано.


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