РФ открыла железную дорогу в Мариуполе: что теперь изменится в войне

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Кравцев Сергей
Российские захватчики открыли железную дорогу в Мариуполе. Она позволит сократить логистический путь на почти 300 км. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
РФ открыла железную дорогу в Мариуполе. Фото из открытых источников
По мнению советника мэра, это означает, что железная дорога снова открыта, инженерные работы закончены, она соединена. В то же время, подтверждается, что не будет использования никакой гражданской железной дороги.
Как отметил он, зависимость от Крымского моста россияне преодолели, построив альтернативный путь обеспечения своей группировки на юге Украины.
Чиновник признал, что это очень нехорошая история.
Стоит отметить, что российские войска оккупировали Мариуполь в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину.
В сентябре 2023 года сообщалось, что оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они уже начали обустраивать железнодорожный мост возле с. Гранитное через реку Кальмиус. Тогда Андрющенко рассказывал, что это позволит включить существующую ветвь Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.
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Ігор
сегодня, 12:57
Радник мера Маріуполя? Нам мало було кримських донецьких луганських дармоїдів ще цих годувати будемо? В цей час на окупованих територіях усе, що було використано екстремістами як оборонні споруди, відновлюється. Вже й повністю зруйнований вокзал відбудовано.