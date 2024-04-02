Стала известна схема, по которой Россия побуждает граждан РФ переезжать в оккупированный Мариуполь.

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Slava Kot
Россия платит гражданам РФ за то, чтобы они переехали на временно оккупированные территории Украины и там начали жить. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, россияне сами рады заселяться в заброшенные из-за войны украинские квартиры.
Россияне активно заселяют оккупированные территории Украины. Фото из открытых источников
В эфире телеканала "Еспресо" Петр Андрющенко рассказал о миграции россиян на временно оккупированные территории, в том числе и в Мариуполь. По его словам, власти России платят своим гражданам за переезд в Украину.
По его словам, эта схема активно продвигается оккупантами. Россия раньше отправляла на временно оккупированные территории мигрантов, но сегодня россияне самостоятельно готовы переезжать в Мариуполь.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о массовом перебросе военной техники россиян на новое направление на юге Украины.
Также "Комментарии" писали о том, что россияне массово убегают в Европу. Они преимущественно выбирают одну страну, которую уже успели превратить в "маленькую Москву", где открывают свой бизнес и распространяют русскую культуру.
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