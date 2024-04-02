Стала известна схема, по которой Россия побуждает граждан РФ переезжать в оккупированный Мариуполь.

Россия платит гражданам РФ за то, чтобы они переехали на временно оккупированные территории Украины и там начали жить. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, россияне сами рады заселяться в заброшенные из-за войны украинские квартиры.



Россияне активно заселяют оккупированные территории Украины. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Петр Андрющенко рассказал о миграции россиян на временно оккупированные территории, в том числе и в Мариуполь. По его словам, власти России платят своим гражданам за переезд в Украину.

"Россиянам платят за то, чтобы они приезжали и жили во временно оккупированном Мариуполе. То есть они получают деньги. За эти средства они могут купить мебель и сделать ремонт. Оккупанты выдают ордера на квартиры, которые они сочли бесхозными", — сообщил Андрющенко.

По его словам, эта схема активно продвигается оккупантами. Россия раньше отправляла на временно оккупированные территории мигрантов, но сегодня россияне самостоятельно готовы переезжать в Мариуполь.

"Уже мигрантов они не побуждают переезжать. И удивительно то, что самим россиянам очень нравится идея с переездом в оккупированный Мариуполь. То есть они приезжают на руины и заселяют наши квартиры", — подчеркнул Петр Андрющенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о массовом перебросе военной техники россиян на новое направление на юге Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне массово убегают в Европу. Они преимущественно выбирают одну страну, которую уже успели превратить в "маленькую Москву", где открывают свой бизнес и распространяют русскую культуру.







