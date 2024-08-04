Изменит ситуацию на фронте: РФ запустила новую железную дорогу для обеспечения своей армии (КАРТА)

Россия запустила достроенную железную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь через Гранитное/Маловодное, что является самостоятельной автономной ветвью с большей пропускной способностью и мощностью, чем Крымский мост. Этот шаг может значительно улучшить логистику российских войск и повлиять на ситуацию в поле боя.

Россия запустила новую железную дорогу (фото из открытых источников)

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, опубликовав карту в своем Telegram. Он отметил, что выводы были сделаны на основе мониторинга и фиксации движения вдоль ключевых станций из среды.

В частности, было зафиксировано:

На станции Асланово – четыре магистральных тепловоза в цветах РЖД с частично накрытыми грузовыми вагонами. На станции Кальчик – один магистральный тепловоз в цветах РЖД. На станции Сартана – семь пассажирских вагонов в цветах РЖД с табличками "Екатеринбург".

Андрющенко отметил, что эти факты свидетельствуют о том, что Россия тайком запустила эту железную дорогу, что может кардинально изменить ситуацию на фронте, улучшив логистику россиян. Он также отметил, что железная дорога является самостоятельной автономной ветвью, которая на данный момент обладает большей пропускной способностью и мощностью, чем Крымский мост.





Он также добавил, что россияне потратили на восстановление железной дороги 13 месяцев, с замедлением строительства на два месяца зимой из-за ударов защитников Украины и на месяц из-за диверсии в Кальчикском карьере, организованной "Мариупольским Сопротивлением".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне закрепляются на западном берегу канала в городе Часов Яр . Российские оккупационные войска пытаются закрепиться на западном берегу канала в городе Часов Яр в Донецкой области.