Месяц Курской операции ВСУ: достигнуты ли цели, что дальше

6 сентября исполняется месяц с начала Курской операции, в первые дни которой происходящее в пограничные РФ стало для многих шоком. Хотя операция и продолжается, можно ли сказать, что через месяц ее цели уже достигнуты? Почему продвижение украинских войск остановилось? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

Курская операция себя исчерпала

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что действительно месяц пролетел очень быстро – с 6 августа и вот уже 6 сентября.

"Первые две-две с половиной недели были на безумном адреналине, безумные продвижения. За первые 48 часов мы прошли 350 квадратных километров территории Курской области, все было супер префектно, но сейчас действительно операция затормозилась. Кажется, уже после третьей недели операция пошла на убыль, все меньше территории удавалось брать под свой контроль. Россияне начали сопротивляться не только на дорогах, устраивать блокпосты, засады. Даже поля они начали обрывать траншеями, зарываться в землю, ставить зубы дракона, мины", – отметил эксперт.

По его словам, сейчас выглядит так, что россияне хотят ограничить продвижение украинцев, купировать наше продвижение со всех сторон, чтобы мы не могли выйти за пределы этого установленного ими периметра.

"Мое видение основывается на том, что я вижу. Операция на данном этапе себя уже исчерпала. У нас уже нет тех достижений и того продвижения, которое было раньше. Какие цели операции никто не знает. Президент говорит, что есть цели, но не конкретизирует, какие именно. Я не хочу, чтобы это превратилось, как у россиян с их "сво", когда они говорили и говорят, что "цели мы добьемся", но какие цели непонятно. Я не хочу, чтобы это было как с самураями, когда у самурая нет цели, есть только путь куда-то двигаться. Мы инвестируем множество ресурсов в эту операцию: люди, техника, амуниция, боеприпасы. Мы получили контроль над сотней деревень, но теряем города. Российский город Суджа к началу боевых действий – это 5 тысяч человек. Город Покровск к началу боевых действий – это 60 тысяч человек. А вся покровская агломерация – 100 тысяч. То есть, на чаше весов у нас российские небольшие поселки, которых тысячи, и наши украинские города, которые мы продолжаем терять", – говорит Иван Ступак.

По его мнению, следует сосредоточиться на том, чтобы взять как можно больше россиян в плен в Глушковском районе Курской области. Называются цифры, что есть до 3 тысяч российских военных. Захватить, затрофеить максимальное количество техники. Вытащить все это на территорию Украины. Во время торжественной церемонии снять флаг Украины из города Суджа. Торжественно выйти оттуда и сказать, что мы ушли непобежденными, как боксер ушел с ринга – непобежденный.

"Нужно развивать информационную составляющую, рассказывать, что никто нас не выгнал, что на такой шаг мы пошли самостоятельно, россияне импотентны, бестолковы и не в силах защитить свою территорию. И лучше сконцентрироваться дальше на защите города Покровска, потому что за этим городом уже Днепропетровская область. А потерять Днепропетровскую область – это автоматически потерять Запорожье и Запорожскую область. Поэтому нужно учитывать, что нам важнее – российские села или украинские города-миллионники", – подытожил эксперт.

Идет третья фаза Курской операции

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков так прокомментировал ситуацию:

"То, что происходило в приграничье скорее стало шоком для противника. Операция готовилась в тайне. И самое важное – был создан такой контрразведывательный режим, что сведения никому не просочились. Сама по себе операция была спланирована на высочайшем уровне и разделялась на три фазы".

Эксперт отметил, первая фаза – это 2-3 дня, когда был заход наших войск в Курскую область. Вторая фаза – это расширение. Третья фаза – происходит сейчас, когда нужно принимать решение, что делать дальше.

"Согласно первой фазе – задачи были выполнены. ВСУ добились тактическим уровнем стратегических результатов, а именно – политической и психологической победы. В том числе добились оперативного успеха. Как результат противник был ошеломлён и в течение двух недель российское руководство даже не знало, что предпринимать. Только 24 -25 августа россияне начали предпринимать какие-то конкретные шаги. Планировщики, которые разрабатывали операцию посчитали, что удастся достичь стратегических целей. К примеру, если бы противник перебросил свои войска с Покровского направления, где у нас оперативно-тактический кризис, в Курскую область. Но россияне не пошли на такой ход. Вот и получается, что идёт третья фаза и сама по себе военная операция превращается в операцию с политическими целями, но они краткосрочные", – отметил Олег Стариков.

Он добавил, что ВСУ не продвигается, потому что это тактический уровень и политические цели ни к чему конкретно не привели.

По мнению Олега Старикова, есть три варианта дальнейшего развития событий.

"Первый вариант – оставаться на тех позициях, которые мы заняли. Второй вариант – вывести войска на территорию Украины, объявив, что мы достигли победы. Третий вариант – отвести войска, но оставить их на маленьком плацдарме, например, в Судже, где проходит газовая труба и по которой россиянам наносить удары точно не выгодно. Если верховным командованием не будет принято какое-то решение, то само по себе продвижение в Курской области остановится, потому что согласно военного искусства продвижение останавливается, если туда не перебрасывать резервы. Сейчас противник разрешает нам продвигаться на север в Курской области, при этом жёстко ограничивает с запада и востока. Расширяет вот эту зону, чтобы в любой момент ударить и отрезать наши передовые группировки. Если мы пойдём по первому варианту, то мы расширяем линию боевого столкновения, но при этом резервов у нас не хватает. Ресурсы потрачены были огромные. Это направление превратится в никому ненужное с боями местного значения, но пожирающее у нас огромные ресурсы. Если мы выведем войска, то ситуация будет более приемлемой для нас. Вывод такой – к большому сожалению политическая целесообразность взяла верх над военной необходимостью, что приведёт к последствиям, которые будут для ВСУ негативными", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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