В Мариуполе появился памятник генералу, который участвовал в оккупации города

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики установили памятник генералу, который участвовал в оккупации города. Как сообщает Мариупольский горсовет, памятник оккупанту установили возле школы №7, которую оккупационная администрация переименовала в его честь.

Оккупанты установили памятник захватчику. Фото t.me/mariupolrada

"На открытие согнали школьников и преподавателей. Это очередная попытка героизировать преступников, которые убивали мирных жителей города", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Роман Кутузов — это командир 29-й армии РФ, который также командовал так называемым армейским корпусом "ДНР", участвовал в захвате Мариуполя, а в июне 2022 года был ликвидирован в Луганской области.

В горсовете также напомнили, что школа №7 должна была трансформироваться в первую IT-школу, а в 2020 году началась реконструкция заведения.

"Предполагалось, что классы будут оснащены современной техникой, а учебный план дополнится предметами по программированию и информатике. Из-за оккупации, все планы были разрушены. А школа теперь — это пропагандистское заведение, где учат только российскому гимну и фейковой истории", — сказано в сообщении.

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