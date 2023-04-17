В Мариуполе появился памятник генералу, который участвовал в оккупации города

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Кравцев Сергей
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики установили памятник генералу, который участвовал в оккупации города. Как сообщает Мариупольский горсовет, памятник оккупанту установили возле школы №7, которую оккупационная администрация переименовала в его честь.
Оккупанты установили памятник захватчику. Фото t.me/mariupolrada
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Отмечается, что Роман Кутузов — это командир 29-й армии РФ, который также командовал так называемым армейским корпусом "ДНР", участвовал в захвате Мариуполя, а в июне 2022 года был ликвидирован в Луганской области.
В горсовете также напомнили, что школа №7 должна была трансформироваться в первую IT-школу, а в 2020 году началась реконструкция заведения.
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