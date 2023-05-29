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В Мариуполе оккупанты потеряли сразу несколько складов и баз: подробности

Украинские защитники уничтожили несколько складов и баз россиян под Мариуполем

сегодня, 11:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Россияне долгое время считали Мариуполь, который находится в 80 км от линии фронта, тыловым городом, где относительно безопасно. Однако ситуация изменилась. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

В Мариуполе оккупанты потеряли сразу несколько складов и баз: подробности

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"Количество ударов по базированию российских окупантов на мариупольском направлении увеличивается. На днях в Мариуполе и районе раздались взрывы", — говорится в сообщении.


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В частности, по предварительной информации, были нанесены удары в Юрьевке, Никольском и Урзуфе. В этих населённых пунктах оккупанты разместили довольно много складов с боеприпасами, а также военные базы с личным составом.                                                                              

"Недавно эти населенные пункты оккупанты считали тыловыми, но ситуация меняется", — добавили в горсовете.

Мариуполь расположен на расстоянии не менее 80 км от линии фронта. Украина получила от британских партнеров ракеты Storm Shadow дальностью более 250 км. К концу мая они на 100% поразили цели, которые определил Генштаб ВСУ.

Сейчас российские захватчики активно используют Мариуполь как свою военную базу, особенно порт.

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Источник: https://t.me/mariupolrada/14418
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