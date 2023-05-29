Оккупационные "власти" убегают из Херсонщины: почему стараются объехать Крымский мост

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские оккупационные власти снова в панике, они больше не чувствуют себя в безопасности в захваченных районах Херсонской области. Поэтому пытаются, пока еще есть время уехать из Украины. Но стараются не убегать, проезжая по Крымскому мосту. В этой конструкции больше нет уверенности. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "FREEДОМ" рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Херсонская область. Фото: из открытых источников
Спикер отметила, что оккупанты пытаются оттуда ретироваться под разными предлогами, используя и семейные особенности, семейные причины, внутрисемейные причины, сопровождая близких, сопровождая детей. Пытаются выезжать и вывозить документы. Это будет продолжаться еще какой-то период времени, потому что вся "власть" сразу выехать не может, а вот такими короткими перебежками и, по их мнению, несколько незаметно просачиваться туда за поребрик они пытаются.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Гуменюк добавила, Украина наблюдает и активность на Крымском мосту, и активность на маршрутах, которые предусматривают материковое следование.
Кроме того, она проинформировала, что оккупационная "администрация" Херсонской области во главе с Владимиром Сальдо, так же быстро перемещается, как в целом оккупационные "власти" и войска РФ.
Читайте также на портале "Комментарии" — когда реально могут начаться мирные переговоры – что не должна допустить Украина. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.
Обсуждения
Новости