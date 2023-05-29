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Оккупационные "власти" убегают из Херсонщины: почему стараются объехать Крымский мост

Украина наблюдает и активность на Крымском мосту, и активность на маршрутах, которые предусматривают материковое следование

сегодня, 08:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупационные власти снова в панике, они больше не чувствуют себя в безопасности в захваченных районах Херсонской области. Поэтому пытаются, пока еще есть время уехать из Украины. Но стараются не убегать, проезжая по Крымскому мосту. В этой конструкции больше нет уверенности. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "FREEДОМ" рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Оккупационные "власти" убегают из Херсонщины: почему стараются объехать Крымский мост

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, что оккупанты пытаются оттуда ретироваться под разными предлогами, используя и семейные особенности, семейные причины, внутрисемейные причины, сопровождая близких, сопровождая детей. Пытаются выезжать и вывозить документы. Это будет продолжаться еще какой-то период времени, потому что вся "власть" сразу выехать не может, а вот такими короткими перебежками и, по их мнению, несколько незаметно просачиваться туда за поребрик они пытаются.


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Гуменюк добавила, Украина наблюдает и активность на Крымском мосту, и активность на маршрутах, которые предусматривают материковое следование.

"Это говорит о том, что не все доверяют безопасности Крымского моста и пытаются ехать в объезд", — пояснила Гуменюк.

Кроме того, она проинформировала, что оккупационная "администрация" Херсонской области во главе с Владимиром Сальдо, так же быстро перемещается, как в целом оккупационные "власти" и войска РФ.

"Потому что спокойствия им нигде нет. Где бы они не появились происходит серьезная работа сил сопротивления... В большинстве случаев они пытаются базироваться в районных центрах, в частности Скадовск, но из него они уже переехали, можно сказать, окончательно. Потому что в последнее время там они не фигурируют. Тяготеют они ближе к Геническу, но время от времени переезжают и в другие места дислокации, в том числе используя рекреационную зону", — пояснила она.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JYG4Scbxp9o&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D
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