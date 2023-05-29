В РФ снова заговорили о присоединении Харьковской области – боятся обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решить проблему с постоянными обстрелами со стороны Украины приграничной зоны можно радикальным, но действенным путем, если присоединить Харьковскую область к РФ. Как передает портал "Комментарии", так Гладков в эфире телеканала "Россия 24" отреагировал на вопрос, что нужно сделать для безопасности региона.

Вячеслав Гладков. Фото: из открытых источников

"Харьков присоединить к Белгородской области", — сказал Гладков.

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На это утверждение журналисты поинтересовался, верит ли сам губернатор в эту возможность?

"Это лучший способ решения проблем обстрелов Белгородской области – Харьковская область", — высказался губернатор.

По славам Гладкова, жители Белгородской области не только постоянно страдают от обстрелов, но и от того, что время от времени в регион проникают "диверсионно-разведывательные группы" (ДРГ).

"Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому — не нравится, а она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ", — считает Гладков.

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