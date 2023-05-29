В РФ снова заговорили о присоединении Харьковской области – боятся обстрелов

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Кравцев Сергей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решить проблему с постоянными обстрелами со стороны Украины приграничной зоны можно радикальным, но действенным путем, если присоединить Харьковскую область к РФ. Как передает портал "Комментарии", так Гладков в эфире телеканала "Россия 24" отреагировал на вопрос, что нужно сделать для безопасности региона.
Вячеслав Гладков. Фото: из открытых источников
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На это утверждение журналисты поинтересовался, верит ли сам губернатор в эту возможность?
По славам Гладкова, жители Белгородской области не только постоянно страдают от обстрелов, но и от того, что время от времени в регион проникают "диверсионно-разведывательные группы" (ДРГ).
Читайте также на портале "Комментарии" — пока ВСУ готовятся к долгожданным наступательным операциям (контрнаступлению и наступлению), причем, по стандартам НАТО, россияне, похоже, проводят перегруппировку войск, в том числе, выводя ЧВК "Вагнер" из Бахмута. В свою очередь, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины рапортует, что благодаря операции российских противников путинского режима на Белгородщине была собрана ценная информация для разведки. Что показала в военно-политическом, информационно-политическом смысле уходящая неделя в ракурсе российско-украинской войны? Как события, предположительно, могут развиваться дальше? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
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