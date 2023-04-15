В Мариуполе мощные взрывы

Во временно оккупированном российскими захватчиками Мариуполе Донецкой области прогремели два мощных взрыва. Подробности пока неизвестны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"Только что два мощных взрыва в Мариуполе", — написал Петр Андрющенко.

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Стоит обратить внимание, Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары по оккупированному российскими войсками Мариуполю, находящемуся на расстоянии менее 80 км от линии фронта. Ранее оккупанты считали, что находиться в Мариуполе относительно безопасно, так как город находится в тылу фронта.

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Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что россияне больше не способны активно наступать на нескольких направлениях даже в Донецкой области. А потому масштабно штурмуют либо Бахмут, либо Авдеевку. Тем временем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинские защитники имеют несколько вариантов развития событий на фронте. По его словам, все предположения относительно контрнаступления ВСУ, которые сейчас делаются в публичном пространстве, не имеют под собой никаких оснований. Что можно сказать о битве за Донбасс, а также об информационной битве касательно грядущего украинского контрнаступления? Какие основные выводы следует сделать, к чему готовиться? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



