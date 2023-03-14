Россияне опасаются наступления ВСУ на Мариуполь и Донецк: как готовятся

Российские захватчики начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь — Донецк в районе с. Гранитный. Враг усиленно роет окопы, ожидая, что ВСУ в любой момент моет пойти в контратаку именно по этому направлению. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"Оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь — Донецк в районе с. Гранитное и возле виадука, соединяющего трассы из Донецка на Бердянск и Мариуполь. Роют окопы усиленно. Ручками. "Никакой паники нет" теперь и в направление Донецка", — написал Андрющенко.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российское руководство активно ищет, на кого можно повесить провалы в войне против Украины, как оправдать огромные потери в живой силе и технике, а также провал в достижении целей войны. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин доверяет Минобороны РФ, а пригожинское ЧВК "Вагнер" использовал, чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации. Кто в итоге может оказаться в РФ "козлом отпущения"? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.

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