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Россияне опасаются наступления ВСУ на Мариуполь и Донецк: как готовятся

Оккупанты укрепляются вдоль трассы Мариуполь - Донецк

сегодня, 10:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь — Донецк в районе с. Гранитный. Враг усиленно роет окопы, ожидая, что ВСУ в любой момент моет пойти в контратаку именно по этому направлению. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Россияне опасаются наступления ВСУ на Мариуполь и Донецк: как готовятся

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"Оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь — Донецк в районе с. Гранитное и возле виадука, соединяющего трассы из Донецка на Бердянск и Мариуполь. Роют окопы усиленно. Ручками. "Никакой паники нет" теперь и в направление Донецка", — написал Андрющенко.


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Также издание "Комментарии" сообщало — российское руководство активно ищет, на кого можно повесить провалы в войне против Украины, как оправдать огромные потери в живой силе и технике, а также провал в достижении целей войны. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин доверяет Минобороны РФ, а пригожинское ЧВК "Вагнер" использовал, чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации. Кто в итоге может оказаться в РФ "козлом отпущения"? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – в четверг, 16 марта, российский диктатор Владимир Путин созывает олигархов. Эта встреча станет первой впервые с 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего ожидать от встречи путинского режима с представителями ведущих членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).




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Источник: https://t.me/andriyshTime/7672
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