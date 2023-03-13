Кого за провал войны Кремль может назначить "козлом отпущения" – кто первый в списке

Российское руководство активно ищет, на кого можно повесить провалы в войне против Украины, как оправдать огромные потери в живой силе и технике, а также провал в достижении целей войны. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин доверяет Минобороны РФ, а пригожинское ЧВК "Вагнер" использовал, чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации. Кто в итоге может оказаться в РФ "козлом отпущения"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Танк. Фото из открытых источников

Для виновника военного провала Пригожин суетлив и мелковат

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Два вечных вопроса России общеизвестны. На первый "Что делать?" в Кремле ответили неправильно – и начали захватническую войну. Теперь, после провала агрессии, начался поиск ответа на второй вопрос – "Кто виноват?". Пригожин на должность "козла отпущения" подходит, но лишь отчасти. Он совершил страшное преступление по меркам Кремля – стал претендовать на политическое влияние. Требовать смены министра обороны (Шойгу), губернатора Питера (Беглова) и так далее. Это не прощается".

По мнению эксперта, никакой реальной угрозы для российской власти ни Пригожин, ни его "Вагнер" не представляют.

"Сам Пригожин без покровительства Путина – никто, обнаглевший зарвавшийся уголовник. Его вагнеровцы тоже не могут стать заметной политической силой: основная часть их догнивает под Бахмутом, уцелевшие заливают водкой посттравматический синдром. И вообще, зэки и наемники не склонны к спокойной общественной работе. Однако и для виновника военного провала Пригожин суетлив и мелковат, – отмечает Александр Кочетков. – Так что источником всех бед будет со временем объявлен Путин: Россия всегда сначала молится, а потом проклинает своего царя. А в нашем случае российский ответ на вопрос "Кто виноват?" совпадет с официальным вердиктом суда в Гааге. Так что здесь уж стрелки перевести не выйдет".

Путину не важно, кто в итоге станет "козлом отпущения", он его назначит, а народ – проглотит

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли акцентирует, что до окончания даже активной фазы боевых действий еще далеко. Соответственно, и о поиске виноватых в пробуксовке российской военной машины говорить пока рано.

Но, как показали последний месяц-полтора, враг имеет там определенное продвижение. При этом, у Пригожина есть панические настроения касательно того, что, если мы перейдем в контрнаступление и разобьем те же передовые части российских войск, это будет конец не только ЧВК "Вагнер", но и его личным политическим амбициям, о которых он недавно открыто заявил", – подчеркивает Максим Яли. "Да, ЧВК "Вагнер" может оказаться "козлом отпущения" в случае не реализации задачи по взятию Бахмута

Что касается в целом войны, то тут, по словам политолога, Путин полагается больше на Минобороны РФ. Именно оно ответственно за военную кампанию. И в случае поражения спрашивать будут с Шойгу и Герасимова.

"Но говорить об этом пока рано, – акцентирует эксперт. – Нам надо на данном этапе сдержать натиск россиян, отстоять Бахмут, накопить сил – и перейти в контрнаступление, по итогам которого и будем оценивать результат, потери, в том числе политические, для российского командования. Путину не важно, кто в итоге станет "козлом отпущения". Он его назначит, а народ – проглотит".

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли Москва готовить планы эвакуации из Крыма – каковы перспективы деоккупации полуострова.



