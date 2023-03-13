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ISW: Путин уже ищет, на кого повесить провалы в войне против Украины

При этом президент России все еще доверяет Минобороны РФ и лично Шойгу, считая, что тот может исправить ситуацию

сегодня, 07:27
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Автор:

Кравцев Сергей

В Кремле уже заняты тем, что ищут, на кого можно повесить провалы в войне против Украины, как оправдать огромные потери в живой силе и технике, а также провал в достижении целей войны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

ISW: Путин уже ищет, на кого повесить провалы в войне против Украины

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики отмечают, что диктатор использует большие потери ЧВК "Вагнер", отчеты о плохом моральном состоянии и военных преступлениях, чтобы отвлечь население от подобных или, возможно, худших проблем в российских вооруженных силах.


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"Большая часть российского освещения боев за Бахмут сосредоточена в основном на больших потерях "вагнеровцев", что позволяет Минобороны РФ скрыть или преуменьшить другие потери российских сил", — говорится в отчете.

В ISW также указывают, что министерство обороны в свою очередь сохраняет благосклонность Путина, несмотря на сокрушительные поражения под Углеродом в начале февраля 2023 года.

"Несчастье основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, скорее всего, испугает других кремлевских чиновников, таких как глава Чечни Рамзан Кадыров, чтобы они снизили свои амбиции, чтобы избежать судьбы Пригожина", — подчеркивают специалисты.

В Институте изучения войны объясняют, что Пригожин заслужил плохую репутацию из-за отношения к своим силам как к пушечному мясу, а его публичные мольбы о боеприпасах вряд ли сделают службу в рядах "вагнеровцев" привлекательной для новобранцев.

"Пока Пригожин видел в Бахмуте возможность получить рычаг влияния на Кремль и Минобороны РФ для реализации собственных коммерческих и политических целей, Путин использовал ЧВК "Вагнер", чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации, существенно замедляющей военные действия против Украины", — добавляют аналитики.

Также издание "Комментарии" сообщало — о чем говорит пропагандистская истерия внутри РФ – что Кремль пытается внушить россиянам.




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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-12-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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