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В Мариуполе день начался с громких взрывов

Советник городского головы Петр Андрющенко сообщает, что в Мариуполе и возле города прогремели взрывы, есть попадания в расположение оккупантов

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Утро во временно оккупированном Мариуполе началось с громких взрывов. Также громыхало в Мангуше, Никольском. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

В Мариуполе день начался с громких взрывов

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"По меньшей мере, три громких взрыва слышали в Мангуше, Никольском и всех районах Мариуполя. Известно о попадании в расположение оккупантов в с. Никольское в помещении школы №3" – написал Петр Андрющенко.


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Стоит отметить, что Мариуполь оккупанты превратили в военный хаб. Туда постоянно пребывает военная техника, а также мобилизованных россияне, которых дальше распределяют по всей линии фронта, перебрасывая, как восточное направление, так и на юг. 

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Также издание "Комментарии" сообщало — стало известно, что 21 февраля в Москве российский диктатор путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Явно не обойдет стороной войну в Украине, тем более, что обращение запланировано незадолго до годовщины вторжения, начавшегося 24 февраля. Чего ожидать от этого обращения, которое путин должен был сделать еще в декабре? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.                                                                                                                                                            

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле переживают через передачу Украине танков и ракет: подробности от Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://t.me/andriyshTime/6666
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