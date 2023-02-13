В Мариуполе день начался с громких взрывов

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Кравцев Сергей
Утро во временно оккупированном Мариуполе началось с громких взрывов. Также громыхало в Мангуше, Никольском. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Мариуполь. Фото: из открытых источников
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Стоит отметить, что Мариуполь оккупанты превратили в военный хаб. Туда постоянно пребывает военная техника, а также мобилизованных россияне, которых дальше распределяют по всей линии фронта, перебрасывая, как восточное направление, так и на юг.
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Также издание "Комментарии" сообщало — стало известно, что 21 февраля в Москве российский диктатор путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Явно не обойдет стороной войну в Украине, тем более, что обращение запланировано незадолго до годовщины вторжения, начавшегося 24 февраля. Чего ожидать от этого обращения, которое путин должен был сделать еще в декабре? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.
Ранее "Комментарии" писали — в Кремле переживают через передачу Украине танков и ракет: подробности от Института изучения войны (ISW).
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