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В МАГАТЭ отреагировали на информацию о заминирование Запорожской АЭС

Реакция МАГАТЭ на заминирование Запорожской АЭС россиянами.

сегодня, 17:00
Автор:
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Slava Kot
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отреагировал на сообщение Владимира Зеленского, заявившего, что украинские спецслужбы обнаружили устройства для минирования на Запорожской АЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

В МАГАТЭ отреагировали на информацию о заминирование Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото из открытых источников

4 июля президент Украины сообщил о возможной диверсии со стороны России на Запорожской атомной электростанции. Украинская разведка идентифицировала объекты на крышах корпусов реактора, которые "сродни взрывчатке". По словам Зеленского, россияне хотят "имитировать удар по станции". Несмотря на это, президент Украины предупредил, что весь мир наблюдает и видит, как "террористы готовят свои сценарии". Кремль отрицает обвинения.


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На напряжение возможного заминирования ЗАЭС отреагировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль.

"В ходе последних проверок мы не зафиксировали никаких признаков минирования, но остаемся крайне осторожными", — заявил Рафаэль Гросси, находясь в Японии.

Следует отметить, что МАГАТЭ в последний раз проводили свою инспекцию на Запорожской АЭС 30 июня. Однако с того момента персонал Международного агентства по атомной энергии не присутствовал на станции. Когда МАГАТЭ снова сможет направить своих экспертов на объект в Запорожье, также неизвестно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны Украины объяснило, зачем РФ запугивает подрывом Запорожской АЭС.

Также "Комментарии" писали о ситуации на ЗАЭС и есть ли повод для волнения. В компании "Энергоатом" заявили, что в ставке-охладителе Запорожской АЭС уровень воды стабилен.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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